Director de la empresa encuestadora Tal Cual: «Carlos Cordero es un mentiroso»

«Carlos Cordero es un mentiroso» Mario Cañipa, Director de la empresa encuestadora #TalCual le responde a @CCorderC @nomentiras https://t.co/I1Xp6cYzbi

Esto sucedió luego de que Carlos Cordero señalara que la empresa encuestadora Tal Cual no tiene credibilidad.

Mira el video.

«La encuesta de Tal Cual y @LaRazon_Bolivia es patrocinada por el gobierno, la empresa no tiene credibilidad, yo no leo La Razón, invito a que no lo lean» @CCorderC en @nomentiras pic.twitter.com/g73V4dFW2v

— Jimena Antelo (@JimenaAnteloT) 21 de mayo de 2019