CNS: En cinco años deberán funcionar 67 hospitales

Según el Gerente de la CNS, la principal dificultad es la disponibilidad en el mercado de recursos humanos con especialidad y subespecialidad > Se implementará un sistema informático para administración y gestión en salud y el paciente accederá a la atención con su carnet o huella digital.

Con la sanción del Legislativo de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud (CNS), en cinco años la aseguradora deberá poner en funcionamiento 67 hospitales en todo el país y en un lapso de cuatro años deberá implementar la digitalización de la institución, según explicó el gerente de la institución, Juan Carlos Meneses.

Informó que el proyecto de Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la CNS, contempla la construcción de dos hospitales de segundo nivel, dos de tercer nivel (uno de enfermedades cardiacas y renales), tres centros oncológicos, dos institutos de investigación y salud ocupacional y 57 establecimientos de salud de primer nivel de atención.

CONTRATACIÓN

Explicó que la modalidad de contratación de los 10 establecimientos de Salud de alta complejidad será “llave en mano” para lo cual se llevará adelante un proceso de licitación con componentes básicos como el criterio de oportunidad, competitividad y transparencia.

Desde el diseño hasta la puesta en marcha se hará responsable una o más empresas, es decir implica desde la infraestructura, equipamiento, capacitación, transferencia intelectual y tecnológica para todos los establecimientos de salud.

RECURSOS HUMANOS

Meneses apuntó que la principal dificultad es la disponibilidad en el mercado de recursos humanos con especialidad y subespecialidad por lo cual se realizará la formación de médicos egresados en el exterior del país.

MEDICAMENTOS

Los medicamentos se adquirirán de forma directa ante la primera declaratoria desierta de un proceso de contratación. La CNS adjudica en promedio entre un 80 y 85% de todos los medicamentos y entre un 20 a 15% son declarados desiertos.

“La ley permite a la aseguradora adquirir proveedores o fabricantes a nivel nacional o internacional de forma directa”, dijo.

FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD

La CNS no podía cumplir lo establecido por el Código de la Seguridad Social que establece que la aseguradora puede utilizar instrumentos financieros seguros los recursos de caja y banco, sin embargo no fue efectivo.

La nueva ley efectiviza la utilización del 30% depositados en caja y bancos y utilizarlos para el funcionamiento de los nuevos establecimientos y para cumplir con prestaciones de enfermedades catastróficas.

SISTEMA INFORMÁTICO

Se implementará un sistema informático para la administración y gestión en salud para lo cual debe interoperar sus registros con otros sistemas lo cual permitirá que el paciente pueda acceder a una atención con la presentación de la Cédula de Identidad o con su huella digital.

Según la normativa este sistema deberá aplicarse en la aseguradora en un lapso de cuatro años. El sistema permitirá contar con una historia clínica digitalizada.

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

En el departamento de La Paz se construirán 16 establecimientos de salud, dos de ellos de alta complejidad y 14 de primer nivel, en Cochabamba se construirán ocho establecimientos, uno de alta complejidad, en Santa Cruz se construirán 22 establecimientos, Chuquisaca tendrá tres establecimientos, Tarija tendrá dos, Oruro tendrá seis establecimientos, Potosí tendrá cuatro, Beni tendrá tres y Pando contará con dos centros de salud.

SUSPENDEN SERVICIOS EN BACTERIOLOGÍA

El servicio de bacteriología del Hospital de Clínicas suspendió sus servicios desde el pasado lunes, debido a la carencia de reactivos químicos. De acuerdo con la explicación de la responsable de esta unidad, María Elena Barriga, no se pudo adquirir los insumos porque el desembolso del Gobierno al nosocomio fue tardía.

En el servicio de bacteriología hace falta los medios de cultivo, existe déficit de al menos cinco reactivos para ese servicio. Cada día el servicio atiende en promedio a 30 pacientes que ahora deben buscar un laboratorio particular para acceder a sus análisis.

Desde el día lunes, el servicio no recibe muestras de los pacientes por la carencia reactivos que ayudan a determinar el antibiótico que se recetará al paciente.

“No tenemos ese medio por lo tanto el servicio se ha suspendido, no se pudo comprar el reactivo porque la entrega de recursos económicos al hospital fue tardía”, dijo.

Explicó que aún la adquisición de los reactivos debe pasar por un proceso de licitación y una serie de trámites más que generarán demora.

En tanto la jefa de la unidad de Laboratorio del Hospital de Clínicas, Quiroga afirmó que la falencia principal es que el 40 % de los profesionales trabajan a contrato sin embargo hasta la fecha no se cumplió, aseguró que sólo se dio un ítem a una técnica de la unidad pero fue removida de su puesto a otro nosocomio.

Pidió la automatización del servicio de Laboratorio porque actualmente todas las pruebas se realizan de forma manual. Aseguro que en el primer cuatrimestre de la gestión 2017 se atendieron 88.933 pruebas, en el caso del 2018 se atendió 86.332 pruebas y en está gestión se realizaron 115.056 pruebas.

Los únicos equipos con los que se trabaja son semiautomáticos, se tiene personal reducido y con la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) la cantidad de pacientes incrementó significativamente rebasando las capacidades.

El área de emergencias de la unidad de Laboratorio, se encuentra aglomerado pues no se tiene el espacio suficiente, para el libre tránsito del personal, equipamiento, etc. Señaló que en esa área todos los funcionarios trabajan a contrato no acceden a beneficios, no cuentan con seguro de salud, y deben cumplir la carga horaria.

“Pedimos estabilidad laboral, siendo personal de salud no accedemos ni siquiera a un seguro médico”, sostuvo.

