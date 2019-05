Cotas instaló internet y Tv cable en Palmasola una semana después de la detención de sus altos ejecutivos

COTAS instaló internet y Tv por cable en Palmasola una semana después de detención de sus altos ejecutivos

Información a la que accedió “Detras de la Verdad” da cuenta que COTAS a solicitud de Everth Morales Alvez instaló de manera misteriosa un servicio de internet de 25 megas de velocidad en el penal de palmasola, un recinto penitenciario donde de acuerdo a las disposiciones legales vigentes está prohibido el uso de internet y el de teléfonos celulares. Sorpresivamente el servicio se da 1 mes después (24.04.2019) de que la justicia hubiese enviado a la cárcel de Palmasola a Eduardo Lea Plaza, Gerente de administración y provisión de servicios y Hernan Saavedra, gerente técnico y gestión de servicios de Cotas.

Se trata de un contrato tipo Prepago, solicitado en fecha 23 de abril, con orden de trabajo en fecha 24 abril, 2 días después se da inicio al servicio solicitado, se trata de un “Combazo intermedio Pre Bs. 770 (TV FULL y BANDA ANCHA DE 25 MEGAS). El documento establece el número de contrato padre, el número de contrato pagador e incluso el número de teléfono del pagador, en el contrato figura la transacción como una venta interna y la misma se generó en las oficinas de la calle Aroma.

En fecha 20 de mayo del 2019 a Hrs. 10:51 de la mañana aparece en el sistema de COTAS un reclamo sin haberse llenado el respectivo formulario en el cual el Sr. Everth Morales Alvez realiza un reclamo por el corte del servicio de internet , en el informe se establece que se siguieron los protocolos y que el servicio no se restableció por lo que se ordenó que un técnico se traslade hasta el lugar donde reside el beneficiario.

2 horas más tarde del reclamo inicial aparece en el sistema de COTAS un nuevo informe respecto al inconveniente con el servicio de internet que establece lo siguiente “SE LLEGÓ AL PENAL DE PALMASOLA donde se encuentra instalado el servicio Gpon, se habló con el guardia de turno quien indicó que ya habrían solucionado el problema, se pudo hablar con el titular del servicio Sr. Everth Morales Alvez quien indicó que el técnico Yimmy Vaca de la empresa Teledata pasó el día de hoy (20.05.19) a las 10:00 de la mañana dando por solucionado el problema, de cual manera no me dejaron ingresar a revisar ya que no lo vieron necesario” establece en su informe el encargado del reclamo abierto.









Fuente: Detrás de la Verdad

