El ex presidente Rodríguez retiró su postulación ante la comprobación de que no tendría los votos suficientes para ser electo porque muchos países objetaban que un embajador, representante de Evo ante Holanda, no garantizaba imparcialidad para la CIDH. https://t.co/Lw5fHhOqvk





Fuente: Oscar Ortíz por Oscar Ortiz Antelo