10-05-2019/2Carlos Valverde en la Red/2 – 10 mayo 2019.- Dos temas igualmente importantes: Perrando; el Pozo Boyui 2, se está cerrando… no dio; por lo menos por un tiempo largo… no habrá «mar de gas»

Carlos Romero… su cercanía con Medina es un lastre; no sabe cómo sacarselo de encima. En serio no sabía que estaba siendo investigado desde el 2018? si no sabía… no tiene que hacer en el cargo

Fuente: Carlos Valverde Bravo



