El robo de cerebros

Todos los días muestran que el presidente norteamericano, Donald Trump, actúa con doble moral respecto de los inmigrantes. Supuestamente los odia y los rechaza, pero las empresas del magnate están llenas de ellos.

Tal vez no se ha entendido bien el mensaje del mandatario, que suele insistir en que México no mande ladrones y narcotraficantes a las ciudades estadounidenses, sino personas que sepan trabajar y sean honestas. Esto que parece nada más que una idea suelta o el resultado del odio racial de Trump, se ha convertido en un método de migración selectiva de naciones europeas y asiáticas. Se trata de países con bajos índices de natalidad incapaces de alimentar las necesidades de reproducción cultural y económica. Singapur, por ejemplo, se “roba” los mejores estudiantes de secundaria de los países vecinos, les paga los estudios universitarios y les ofrece grandes oportunidades laborales. Casi todos optan por quedarse y a este ritmo y sobre todo, con la promoción del delito que impera en nuestros países, no hace falta ser muy inteligente para hacer pronósticos sobre nuestro futuro.

Fuente: eldia.com.bo