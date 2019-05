Entrenadores bolivianos, los más exitosos en 42 años de Liga/DP

Son 29 los entrenadores bolivianos los que ganaron titulos. Los argentinos le siguen.

Comenzando por el chuquisaqueño Freddy Valda y terminando por el cochabambino Eduardo Villegas, los entrenadores bolivianos son los más exitosos en 42 años de torneos de Liga/División Profesional Boliviano, ya que de 59 campeonatos jugados, 29 los ganaron y el resto se lo repartieron entrenadores de ocho nacionalidades distintas de una gran cantidad de extranjeros que llegaron a dirigir equipos del fútbol nacional

De todos ellos, Villegas es el entrenador más exitoso al haber ganado 6 títulos en cuatro clubes diferentes, superando a otro boliviano Carlos Aragonés, que tiene cuatro.

Los argentinos con 13, se ubican en segundo lugar y los españoles en tercer lugar con seis.

Los bolivianos. Freddy Valda que antes de la creación de la Liga en 1977 ya dirigía The Strongest, terminó alzando el trofeo de campeón con un equipo excepcional donde brillaban Luis Galarza, Ricardo Fontana, Eduardo Angulo, Ovidio Messa, Carlos Lattini, entre los más notables. Fue el primer campeón y el primer DT boliviano en concretarlo.

Al año siguiente el turno fue de Ramiro Blacutt con Bolívar, al derrotar en la final extra a Wilstermann en Santa Cruz 1-0 con gol de Carlos Aragonés (75'). Blacutt pudo ganar un segundo título con el mismo Bolívar en 1988 pero, 15 antes de la final a la que lo había clasificado, fue bajado del cargo.

El cochabambino Carlos Trigo agarró Wilstermann tras la salida de Raúl Pino en 1981 y lo llevó al título, el bicampeonato del club rojo.

En esta lista no podía faltar un grande del fútbol, Wilfredo Camacho que en 1982 se consagró campeón con los “académicos”.

El bicampeonato de los celestes fue ganado bajo el mando del tarijeño Abdúl Aramayo un año después.

Diez años pasaron para que un boliviano vuelva a ganar un título nacional. Fue Carlos Aragonés con The Strongest en 1993.

El yacuibeño tuvo un doble logro al ganar con Blooming el bicampeonato de 1998 y 1999 y, el cuarto título del exvolante ofensivo lo consiguió con Bolívar en 2006, club que lo había llevado al estrellato en los años setenta y ochenta.

En esta lista ingresan Tito Montaño con Wilstermann en 2001, Víctor Hugo Antelo con Oriente Petrolero en 2001, Vladimir Soria que ganó tres títulos con Bolívar, Mauricio Soria también tres con The Strongest, Wilstermann y Real Potosí, Marco Ferrufino con San José, Julio César Baldivieso con San José, Javier Vega con Universitario y Álvaro Peña con Wilstermann

Seis de Villegas. Sin duda capítulo aparte es lo Eduardo Villegas que, en 2008 llevó a un equipo “chico” al título, Universitario de Sucre y después, uno con Wilstermann, tres con The Strongest y uno con San José, todo un récord.

El resto. Los argentinos, algunos ya nacionalizados, ganaron 13 títulos. El primero fue Juan Farías con The Strongest en 1986, luego Jorge Habbegger (el que más ganó) con tres, todos con Bolívar, seguido por Néstor Clausen (2), Gustavo Quinteros (3), Víctor Hugo Andrada, Ángel Guillermo Hoyos, Carlos Leeb, Julio Zamora y, el último César Vigevani. Cuatro españoles, dos chilenos y, dos chilenos, 1 paraguayo, 1 paraguayo, 1 brasileño, 1 ruso y un venezolano

Campeones como jugador y como entrenador

Son pocos los que ganaron títulos como jugador y después como entrenador en el mismo club.

El primer caso fue de Ramiro Blacutt que fue campeón con Bolívar, pero antes de la creación de la Liga y después con los celestes obtuvo el título ya con ese denominativo en 1978 ante Wilstermann.

El mismo caso de con Abdul Aramayo con el equipo “académico”.

Otro fue Juan Farías que ganó el título de 1977 con The Strongest y como entrenador en 1986.

Otro atigrado Luis Galarza campeón como jugador en 1977 y como DT en 2004.

Carlos Aragonés fue campeón con Bolívar pero, primero fue campeón con The Strongest (1993), Blooming (1998/99) y recién en 2006 con los celestes. Vladimir Soria con Bolívar, Eduardo Villegas con The Strongest y San José.

Mauricio Soria con Wilstermann y Marco Ferrufino con San José.

Insólito

Dirigieron un partido y fueron campeones

Dentro de los hechos insólitos de los muchos que se han producido en el fútbol profesional boliviano, hubo dos casos en el que el entrenador fue campeón dirigiendo solo un partido.

Habberger y Montaño. El primer caso fue del argentino Jorge Carlos Habbegger en Bolívar.

Ramiro Blacutt había dirigido toda la temporada llevándolo hasta la final 1988 pero, desaveniencias insalvables con la dirigencia, provocaron su renuncia al cargo el 17 de enero de 1989. Una semana después asumió Habbegger y el 29 le ganó la final a The Strongest (3-0).

Algo parecido sucedió con Montaño en Wilstermann en 2000. Después de la segunda final con Oriente Petrolero, renuncia Óscar Aristizabal y Montaño asume un día antes de la final extra en Trinidad que ganó por penales.

