Esta fue la emotiva reacción de Kit Harington al enterarse del destino de Emilia Clarke en el final de ‘Juego de tronos’

HBO estrena ‘La última guardia’, un documental sobre el rodaje de la última temporada en el que se muestra, entre otras cosas, el momento exacto en el que los actores leyeron por primera vez el guion del último capítulo de la serie.

Hoy es el primer lunes del resto de nuestras vidas que nos levantamos sin miedo a que alguien nos haga algún spoiler de Juego de tronos. Una sensación agridulce porque eso también significa que, efectivamente, se acabó para siempre la serie más importante de la década.

Porque no, ni va a volver a rodarse esta última temporada por muchas firmas que consigan los fans descontentos con el final; ni tampoco HBO planea ninguna secuela protagonizada por Arya Stark por mucho que algunos de sus protagonistas así lo hayan pedido a la cadena.

Pero no todo son malas noticias. A falta de pan, buenas son tortas. O lo que es lo mismo: a falta de nuevos episodios, bienvenida sea La última guardia, una película documental que HBO acaba de estrenar en el que nos cuentan todos los secretos sobre el intenso rodaje de la temporada final de la serie. Así que ya sabes, si todavía no la TEMPhas visto, mejor no sigas leyendo porque a continuación hablamos de una de esas escenas impactantes que dejaron en shock a todos los espectadores.

Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a la muerte de Daenerys Targarien en manos de Jon Snow, que haciendo caso del consejo de Tyrion Lannister, decide asesinar a su amor antes de que se convierta en la nueva regente tirana de los 7 reinos. Un triste pero merecido final para el personaje más mediático de la serie que también dejó muy afectados al equipo de actores, tal y como muestra el documental en imágenes inéditas tomadas en la primera lectura conjunta del guion.

Especialmente a Kit Harington, al que las cámaras recogen reaccionando en el momento exacto en el que descubre que Jon le clava un puñal en el corazón a Daenerys justo después de besarla. Una decisión que le lleva primero a llevarse las manos a la cabeza mientras sus compañeros se ríen pero que termina en llanto, incapaz de asimilar lo que tendría que rodar unas semanas después. ¡Y eso que Emilia Clarke, al otro lado de la mesa, intenta poner caritas para que no se preocupe por ello! Por cosas así es por lo que vamos a echar tanto de menos Juego de tronos.