Estimado @aeoblitadpaz, leíste y comprendiste mal. Sólo he restablecido la verdad. El tema no es dar la espalda o no al 21060 sino su autoría. Yo no fui miembro, directo ni indirecto, del equipo q lo redactó. https://t.co/XK6RsRlpSQ





Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Víctor Hugo Cárdenas



Relacionado