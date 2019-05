Evo Morales vuelve a decir que la mujer “salió de la costilla del hombre”

Durante una reunión sobre seguridad ciudadana realizada en Trinidad, Beni,el presidente Evo Morales volvió a señalar este martes que la “mujer salió de la costilla del hombre” y que por eso no debe ser abusada físicamente.“Mi padre desde niño me enseñaba, ‘no se pega a la mujer (…) la mujer es la costilla del hombre, si pegas a la mujer, tú te estás pegando, Evito’. Mi madre, igual, la familia Morales no pega a su mujer”, expresó el Presidente según un mensaje de Twitter de Página Siete.

El 8 de marzo pasado, al celebrarse el Día Internacional de la Mujer, Morales dijo la misma idea: “no se pega a la mujer porque es la costilla del hombre”. Ya en ese entonces hubo críticas contra sus palabras, pero ello no impidió las volviera a repetir.

Las declaraciones de este martes las realizó el primer mandatario al inauguró la IX Cumbre de Seguridad Ciudadana en, departamento de Beni. Pidió una reforma “profunda” de la Policía, afectada por un escándalo de corrupción de proporciones.

“Entonces siento que hay que hacer esta profunda reforma, debatamos no solo para bien de la Policía sino para bien del pueblo y la buena imagen de nuestra querida Bolivia”, afirmó en el Centro de Convenciones de Trinidad.

Brújula Digital / La Paz