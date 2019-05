Fiscalía de Santa Cruz pide disculpas y considera resuelto el ‘impasse’ con periodista de Extra

La Fiscalía de Santa Cruz pidió disculpas a la prensa de esa región y dio por resuelto el “impasse” con la periodista del Extra Yolanda Limpias, a quien el fiscal de Sustancias Controladas José Fernando Rioja retuvo y obligó a borrar fotografías de su teléfono celular.

La versión de la periodista refiere que el domingo pasado ella esperaba, con otros colegas, afuera del Palacio de Justicia, las novedades del caso Montenegro. Cerca de las 11.00 llegó el representante del Ministerio Público y otros funcionarios para participar de dicha audiencia, momento que fue aprovechado por la reportera para tomar una fotografía.

Sin embargo, al subir al piso 7, el fiscal aludido ordenó retener a la comunicadora y jaló su celular con la intención de quitárselo, pero no lo concretó por un forcejeo.

“La Fiscalía Departamental de Santa Cruz comunica a la opinión pública, que el impase suscitado entre el fiscal de materia Fernando Rioja y una periodista del diario el Extra, el domingo 19 de mayo, fue resuelto después de una reunión hoy por la tarde (por el martes) con periodistas que cubren el sector y representantes de la Federación de la Prensa cruceña, donde se aclaró y se ofreció las disculpas correspondientes”, (Sic) reseña el comunicado.

En la cita, Rioja explicó que le generó susceptibilidad que una persona “sin distintivo” le saque una fotografía y pensó que era alguien del círculo del acusado y por ello pidió a la Policía detenerla.

“Me amenazó con arrestarme y tuve que borrar las fotos de mi celular, porque si no me quedaba encerrada. Me sentí mal”, contó Limpias.

La Fiscalía aseguró que “en el marco de la Constitución Política del Estado, garantiza la libertad de prensa como derecho pleno que tienen los periodistas para informar a la población”. (22/05/2019)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz

Informe: 66% de agresiones a la prensa boliviana provienen del Estado