GOT, gracias por ocho años de contenidos espectaculares

En casa a la cena era un tecito con dos panes, con suerte quesito y mucho más suerte con mortadela (ojo, no éramos pobres, tampoco ricos), si papá llegaba con una hamburguesa nos preguntábamos de quién era el cumple o festejo, esperábamos para ir al circo los días de gancho, aprovechábamos para bailar en alguna fiesta en una casa y así muchos detalles de convivencia, experiencias y entretenimiento que ahora nos ha convertido en una generación que no exige y que se contenta con poco o con lo que le dan.

Ver a nuestros hijos de alta demanda muy a pesar de que tratamos de enseñarles esta vida simple, es un tanto frustrante y a la vez divertido por que realmente sufren si no se les da contento.

Cómo puedo yo exigir a GOT otro final si me regaló 8 años de contenidos espectaculares, me regaló muchos mensajes, ideologías, estrategias y hasta un poco de soft porn. No tengo nada que exigirles y mucho que agradecerles. Gracias #GameOfThrones. Sobre todo gracias por SANSA STARK y gracias Benioff & George Martin





Fuente: Julico Jordán