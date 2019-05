La explicación del por qué Saucedo no está en la Verde

El técnico de Bolivia dijo que el ‘Caballo’ anotó la mayoría de sus goles en la altura y que la selección jugará en el llano; además quiere un ataque con velocidad, algo que el 9 no tiene. Te dejamos la explicación

No es normal que una selección se prive de contar con su máximo goleador nacional, por eso no deja de ser una sorpresa que Carlos Saucedo no esté en la lista de convocado para la Verde, que jugará un amistoso contra Francia y participará en la Copa América de Brasil. Sin embargo, el DT Eduardo Villegas explicó los motivos de la ausencia del atacante de San José, que tiene 24 tantos en el torneo Apertura.

El seleccionador habló en un contacto con el programa La Cafetería, que se emite a diario en una radio local. “No pasa nada con Saucedo, él está haciendo goles, pero la mayor cantidad los convirtió en la altura y de momento no vamos a jugar en la altura, vamos a competir en el llano”, respondió Villegas ante la pregunta de por qué el ‘Caballo’ no estaba convocado.

Es más, el técnico cochabambino explicó las cifras de Saucedo, en cuanto a los goles que lleva en este primer semestre del año. “Quiero dar el porcentaje de Carlos. Lleva 22 o 24 tantos, pero 20 de ellos fueron en la altura, eso es una realidad”, apuntó Villegas.

Además, confesó que el Caballo no entra en su idea de juego por sus características. “Conozco el juego y movimiento de Saucedo, él tiene menos dinámica y nosotros en terrenos a nivel del mar vamos a tener que imprimir una mayor velocidad, para eso estamos procurando contar con delanteros con características de mayor velocidad, como es el fútbol actual y moderno”, apuntó.

Sobre la relación que tuvo con el atacante de 39 años, en San José, Eduardo dijo que eso no tenía nada que ver con la no convocatoria del jugador, aunque recordó que Saucedo fue sancionado porque cometió acto de indisciplina debido a que llegó con varios días de retraso a la pretemporada.

“Parece que está acostumbrado, no sé qué problema tiene, nunca lo explicó, pero llega siempre tarde (a la pretemporada) y nosotros no podemos admitir eso, por eso tuvo su sanción”, contó Villegas, que además apuntó “que debido a esa falta el atacante perdió el puesto y la capitanía”.

Con eso, Villegas cerró el tema de Saucedo y está metido en lo que será el inicio del trabajo de la selección tras el final de este torneo Apertura, es decir, la próxima semana, ya que el viaje a Francia será el 29 de este mes.

Entre los 31 jugadores de la lista que publicó la FBF, el técnico Villegas convocó a cinco delanteros: Marcelo Martins, Gilbert Álvarez, Rodrigo Ramallo, Leonardo Vaca y Henry Vaca, de los cuales es un hecho que quedarán cuatro en la lista definitiva de 23.

Álvarez y Martins son los únicos centrodelanteros, ya que Ramallo viene jugando de volante ofensivo y de mediapunta, aunque sabe desempeñarse cerca del área rival. Henry Vaca puede ser un extremo y también un segundo delantero, más de asistencia. Leo Vaca es más de desborde y asistencia, pues tiene velocidad y apuesta al mano a mano.

Martins, uno de los tres legionarios (además de Luis Haquin y Alejandro Chumacero), llega con una media de goles muy buena, teniendo en cuenta que ha marcado siete tantos en nueve fechas que lleva el torneo de la segunda división de China, donde defiende al Shijiazhuang Ever Bright.

Bejarano, otro legionario ausente

Otro de los jugadores que no está en los planes de Eduardo Villegas es el volante Danny Bejarano, que milita en el Lamia, de la primera división de Grecia. El cruceño jugó 16 de las últimas 17 jornadas de la liga de ese país y confía en ser llamado por el seleccionador, ya que hay pocos legionarios.

Desde hace algunos días se encuentran en el país los jugadores Luis Haquin y Alejandro Chumacero, que militan en el Puebla, de México. Ambos son claves en la idea de Villegas.

