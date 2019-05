La salida de Leonardo Vaca de Blooming es inminente

El delantero cruceño no asistió a la última negociación para hablar sobre su renovación. Desde la empresa que lo representa aseguraron que buscan llevarlo al fútbol Europa

La continuidad de Leonardo Vaca en Blooming cada vez se complica más. El delantero no asistió a la “última” reunión de negociación para su renovación con el presidente del club, Juan Jordán, y dejó ver su poco interés por continuar en las filas de la academia. Desde la empresa que lo representa, Top Team, aseguraron que el futbolista se cansó de esperar la ampliación de su vinculación a inicio de año.

Jordán contó al programa BNN Noticias que la situación con Vaca se ‘oscureció’ y dejó ver que existen muy pocas posibilidades de ampliar su estadía en el club celeste. “Al final, el jugador, no sé si solo o en familia, decidió no asistir a una reunión que yo lo invité. No pudo haber una última negociación», dijo el titular de la academia.

El dirigente indicó que hay muchas personas en medio de las tratativas del futuro de Leo. “Lo de Leo de verdad es una novela, hay un montón de gente de por medio. Nosotros nos estamos cubriendo con mail, con chat, con un montón de cosas para que después podamos explicarle a la gente y mostrarle la realidad porque se van a hablar mucho”, agregó Jordán al espacio radial.

¿Por qué Leo no asistió?

Según Silvio Fontana, de Top Team, tanto el jugador como ellos se molestaron porque los hicieron esperar demasiado para estampar su firma en una ampliación. “(En Blooming) Dieron muchas vueltas, se empezaron a preocupar por Rafinha, por Rafael Barros (…). Con el jugador, hemos tomado la decisión de no seguir”, dijo el agente.

Leo puede jugar su último partido este domingo frente a Sport Boys, en el Tahuichi, y empezará a alistar sus maletas para buscar otras oportunidades. “Si es tomado en cuenta dará lo mejor para salir de la mejor manera, seguro que muchas personas no lo entenderán y también está preparado para eso, pero se está jugando su futuro”, agregó Fontana desde República Dominicana.

Según el mismo Fontana, han rechazado ofertas para que Leo se vaya a Medio Oriente porque es muy joven para apuntar a ese mercado. Tiene opciones en tres clubes de Europa, uno de México, uno de la MLS y tres sudamericanos. “El objetivo es firmar hasta antes de la Copa América para que solo piense en los partidos con la selección boliviana”, concluyó.

Resignados

En Blooming se van mentalizando en quedar sin uno de los integrantes del tridente (Vaca, Rafinha, Barros) que hizo temblar a las defensas de varios rivales, ya que apuntan a conseguir premio internacional en el Clausura 2019. “Nunca va a jugar un equipo con diez, detrás de un jugador, no hay uno, hay varios”, remarcó Jordán.

