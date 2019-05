La última entrevista al árbitro Víctor Hugo Hurtado: «Nunca he faltado a un partido»

Una de las frases de Hurtado que se destaca en la entrevista,es: ‘Nunca falté a un partido’.

«¿Quién es Víctor Hugo Hurtado?» pregunta el locutor del programa Panorama Deportivo de Radio Urbana en Cochabamba y en seguida responde: «Es un referente del arbitraje boliviano».

De esta forma, desarrolla la entrevista al árbitro de 28 años que este domingo falleció por un paro cardiorespiratorio que le afectó cuando dirigía el partido Always-Oriente en El Alto. La entrevista fue compartida en la página de Facebook, Diez. No se especifica la fecha exacta de la publicación, pero el portal asegura que se trata de la última entrevista del joven árbitro.

Una de las frases de Hurtado que se destaca en la entrevista,es: «Nunca falté a un partido desde que yo ingresé en 2009. Nunca he llegado retrasado, nunca he faltado a un partido; siempre me ha gustado la disciplina, es la clave del éxito».

Fuente: PAT, Página Siete