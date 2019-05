La unidad es una utopía que no es compartida por toda la oposición

Tres días duró el acto reflejo de buscar la unidad en la oposición. Tras el revés de la visita de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ‘bendijo’ la ‘rererepostulación’ de Evo Morales, más allá del 21-F, los opositores volvieron a coquetear con la idea de enfrentar en bloque al MAS en las elecciones generales de octubre.

Una semana antes de la convocatoria general a las elecciones, solo dos de las nueve fuerzas, Movimiento Nacionalista Revolucionario y Comunidad Ciudadana, le dan cierta chance a formar un solo frente; el resto, tiene su propia agenda y confía en sus fuerzas.

El más optimista de todos es Virginio Lema. El postulante del MNR cree que se tiene que hacer todo lo que se pueda para unir a la oposición y asegura que la busca desde diciembre. “Hoy más que nunca debemos estar unidos. Hay que negar la presencia de la OEA en Bolivia, porque para qué va a venir de veedor si ya ha tomado partido.

La base de la unidad tiene que ser transformar Bolivia con la verdad, hay que entender que divididos no vamos a ganar nada. Yo estoy dispuesto a generarla. Si siete se tienen que bajar de la candidatura para lograrla, que se bajen siete”, dijo. El problema es que nadie quiere estar entre los siete sacrificados en pos de una posible victoria. Cuando se le pregunta por la unidad a Gustavo Pedraza, compañero de fórmula de Carlos Mesa, asegura que “CC busca todas las alianzas que contribuyan a alcanzar ese objetivo”. El ‘objetivo’ es casi su eslogan de campa- ña: “El 20 de octubre se decide si el autoritarismo y abuso de poder continúa, o se recupera la vigencia democrática, el imperio de la ley y las instituciones”.

Cree que las bases de una alianza tienen que estar en la capacidad de gestión pública, la honestidad y la renovación de la política, que son requisitos para una lucha efectiva contra la corrupción. Cuando se le consulta qué es lo que detiene la unidad, Pedraza asegura que permanentemente hablan con líderes sociales y ciudadanos para lograrla. Si se le recuerda que no serán ni organizaciones sociales ni ciudadanos los que le resten votos, sino candidatos y partidos, Pedraza responde: “Seguiremos haciendo esfuerzos para construir la unidad democrá- tica que derrote al autoritarismo”. Hay quien no le cree.

El primero de ellos es Edwin Rodríguez, senador y candidato a la vicepresidencia por Bolivia Dice No. El demócrata asegura que le rogaron a Mesa construir la unidad y este no quiso. “Si alguien es responsable de que hoy no haya unidad en la oposición, ese es el señor Mesa.

La unidad no tiene que ser en torno a su capricho o a su caudillismo, no puede ser que se crea mesías para salvar Bolivia”, dijo en contacto con los medios. En el fondo, Rodríguez y Óscar Ortiz disputan con Mesa quién es el que más puede hacerle frente a Evo Morales, pese a que entre el expresidente y el senador hay alrededor de 20 puntos en la mayoría de las encuestas. Pero Rodríguez asegura que terminarán mejor que Mesa y que llevarán a Evo Morales a una segunda vuelta. En contrapartida, Demócratas (núcleo de Bolivia Dice No) es acusado por Samuel Doria Medina, jefe de UN, de inviabilizar la unidad opositora.

El exindustrial cementero fue la única cabeza de oposición que postergó sus aspiraciones presidenciales en busca de la unidad. Prometió apoyar al que mejor condición esté de derrotar a Evo Morales. Hasta hace poco, Víctor Hugo Cárdenas, que fue parte del G6 que debatió la fórmula única, se mantenía al margen de esta pelea. El candidato de la UCS ahora cree que la posibilidad de una megaalianza es cosa del pasado y da detalles de qué la truncó: “El viaje a La Haya boicoteó este proceso”, dice, “Evo Morales nos dijo a la ida que nos olvidemos de las elecciones y nos concentremos en el mar y, a la vuelta, el vocero marítimo (Mesa), dijo que volteemos la página y vamos a las elecciones”. Para Cárdenas, en noviembre se venció el plazo técnico para construir la unidad, cuando caducó la fecha para inscribir alianzas partidarias. “Hoy, lo único que nos queda , es coordinar acciones, métodos de lucha para responder a las declaraciones de Almagro o vigilar el voto..

Renunciar a la candidatura es suicidarse y anularse por completo, porque se pierde hasta la sigla”, sentenció. De eso también acusa a Mesa y a Morales. Para el exvicepresidente, entre ambos redactaron la Ley de Organizaciones Políticas. Por el lado del oficialismo identifica a Adolfo Mendoza, exsenador del MAS, y por el lado del mesismo sindica a Carlos Hugo Molina, exprefecto, y a Paulino Guarachi, militante del Sol.Bo, aliado de Mesa en Comunidad Ciudadana.

Por otro lado, Cárdenas considera que en el aspecto ideológico hay muy poco que una a los opositores. Dice que los otros siete contrincantes de Evo Morales están proponiendo exactamente lo mismo que él y, por ejemplo, ve que si llegan a ganar, en diciembre se pagará el segundo aguinaldo, algo que él planea abolir. “En un debate presidencial de opositores en Tarija les dije que la gente debía votar por Evo y no por ellos, porque son su fotocopia. Mejor que voten por el original. Nosotros somos la búsqueda de un nuevo camino, ellos también nos llevarían por el camino de Venezuela”, acusó.

Mientras, Israel Rodríguez, de Frente Para la Victoria, cree que es una propuesta joven y no requiere mezclarse con los viejos políticos, Félix Patzi, del Movimiento del Tercer Sistema, cree que es importante limitarle el poder a Evo Morales, teniendo una Asamblea Legislativa diversa, que no regale los dos tercios al MAS. Ruth Nina, candidata por PanBol, cree que es muy prematuro hablar de alianzas y que una vez que comiencen oficialmente las campañas, se verá qué candidatos tienen realmente arraigo social y cuáles son “partidos raquíticos”. En esa misma línea está Jaime Paz Zamora.

El expresidente, candidato del PDC, cree que no es casualidad que haya diversidad de candidatos, porque no todos tienen la misma visión de país. No cree que la convergencia opositora tenga que venir solo por sacar a Evo Morales del poder, sino que debe centrarse en quién puede ofrecer un país distinto a los bolivianos “Si estoy aquí es porque de alguna manera no son creíbles muchos de los candidatos. Por su historia y por sus hechos, no son creíbles. No nos hagamos falsas preguntas porque vamos a tener falsas respuestas: los objetivos son dos, que se vaya el actual presidente cumpliendo la Constitución y que se estructure un buen Gobierno, porque si ese Gobierno va a ser frágil, será peor para los bolivianos”, dijo.