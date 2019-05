Las tres exigencias innegociables de Diego Maradona para seguir al frente de Dorados de Sinaloa

Por el momento, los contactos entre Matías Morla, apoderado del «Diez» y la dirigencia de dorados, fueron por vía telefónica. En los próximos días, el abogado viajará a México para un cónclave formal en la que las condiciones de un lado y el otro estarán sobre la mesa. «Hay pendiente una reunión muy importante. Hemos pasados dos torneos increíbles, con mucho sufrimiento futbolístico. Si me dice Jorgito (por Jorge Hank, uno de los dueños del club), que es un amigo, me dice ‘con esto no llego’; tan amigos como siempre. Me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo«, dijo Maradona en una entrevista con Univisión.