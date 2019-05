Leo haría escala en Bolívar antes de pasar a la MLS

Sus representantes tienen una ruta para el delantero Leonardo Vaca, que se despidió de la academia cruceña. Todo indica que Estados Unidos es el futuro del jugador.

Terminó el Apertura y Leonardo Vaca comienza a ser un exjugador de Blooming, pues en pocos días se conocerá su nuevo destino. Según uno de sus empresarios, el delantero está en los planes del nuevo club Inter Miami, que desde el próximo año disputará la MLS, primera división del fútbol de Estados Unidos.

Antes de eso, es decir el semestre que viene, Leo pasaría por Bolívar, pues la academia paceña sería una especie de puente antes de emigrar.

Esta operación, que por ahora no está confirmada, no será nada extraña, teniendo en cuenta que Marcelo Claure (mandamás del club paceño, por medio de Baisa) también es hombre fuerte, junto con el ex jugador inglés David Beckham, del Inter Miami que estará en la MLS desde la temporada 2020.

Silvio Fontana, miembro del grupo de representantes que manejan a Leo, fue el encargado de contar que el club estadounidense ya se fijó en el delantero. Además, por si fuera poco, el DT de Bolívar, César Vigevani, dijo que Leo Vaca tiene todas las condiciones para estar en la academia paceña.

A pesar de que Blooming se aferra a que Leo firme una renovación, con un documento notariado que mencionó el titular de la academia, Juan Jordán, los representantes del jugador ya tienen casi todo encaminado para el futuro del veloz atacante.

Fuente: diez.bo