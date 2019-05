Leonardo Suárez reaparece, dice que está en Bolivia y que es víctima de persecución

Santa Cruz.- Desde la clandestinidad el presidente de Cotas, Leonardo Suárez Parada, reapareció y lo hizo para denunciar una persecución indebida en su contra. Justificó la acción de libertad presentada observando la orden de allanamiento ejecutada en uno de sus domicilios.

Suárez Parada dice que no se fue del país a EEUU y sostiene que está en Bolivia aunque no señala donde grabó el video que fue difundido por Cotas. Claramente fue grabado con un teléfono celular y en una habitación y no una oficina, y que además fue editado con un mensaje en el lado izquierdo que dice “estamos trabajando para mejorarlo todo”.

Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]