Desde el lanzamiento de su primer disco Baby One More Time, en 1999, la adolescente de aspecto angelical se convirtió en un suceso. Pero Britney no quería ser siempre la niña del Club de Disney (donde empezó su carrera y conoció a Justin Timberlake) y ya en su disco de 2001 lanzó el tema «I’m a slave for you», en el que explotó toda su sensualidad con una coreografía que dejó sin aliento a muchos.