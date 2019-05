Líder indígena acusa a Almagro por injerencia; Secretario de la OEA apoya reelección de Evo

Paso de Secretario General de OEA por Bolivia

Líder indígena acusa a Almagro por injerencia

> El presidente Evo Morales manifestó que la autoridad no llegó para apoyar su nueva reelección y denunció que lo agredieron en la reunión con representantes de la oposición > El candidato por “Bolivia Dice No”, Oscar Ortiz, que se retiró del diálogo, descalificó la acusación y aseguró que “no hubo ninguna agresión”

LUIS ALMAGRO JUNTO A EVO MORALES DURANTE LA VISITA AL CHAPARE; LUCIERON GIRNALDAS ELABORADAS CON LA HOJA DE COCA. LA IMAGEN MUESTRA EL MOMENTO EN QUE SALUDABAN A LOS POBLADORES DEL LUGAR. FUE EL SÁBADO PASADO.

Para el líder indígena y encargado de Relaciones Internacionales de la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (Coica), Adolfo Chávez, las declaraciones que hizo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, son “una clara injerencia política” en asuntos internos de Bolivia, según publicó la agencia ANF.

Chávez criticó que haya expresado su respaldo a la repostulación de los candidatos oficialistas: Evo Morales y Álvaro García.

“Por supuesto que sí, es una injerencia política de Luis Almagro en asuntos internos del país. Al escucharlo preocupa mucho su posición”, dijo.

Se manifestó en esos términos después que el Secretario General de la OEA dijera que “impedir la repostulación del presidente Morales en las elecciones generales de octubre de este año sería un acto absolutamente discriminatorio”.

El presidente Evo Morales manifestó que Almagro no llegó a Bolivia para apoyar su nueva reelección y denunció que la autoridad “fue agredida en la reunión con representantes de la oposición”, que se realizó el viernes pasado.

“Luis Almagro no es que vino a traer un respaldo, solo vino a decir la verdad. Y me comentó, brevemente: la reunión que tuvo con Carlos D. Mesa y con Óscar Ortiz, senador de la derecha. (Me dijo) que (lo) agredieron hasta casi físicamente”, afirmó ayer durante una entrevista en el programa El Pueblo es Noticia del canal estatal.

Yo comentaba (a Almagro): “Si usted le hacen así, imagínese qué soporto cada día, sus mentiras, sus agresiones”, agregó, a tiempo de asegurar que la delegación de la OEA ahora tiene por seguro que “derecha (de Bolivia) es un grupo muy violento”.

Luis Almagro se reunió con los políticos Carlos Mesa y Samuel Doria Medina, al margen de su agenda oficial. El candidato de Bolivia “Dice No”, Oscar Ortiz, que en principio también debía participar del encuentro, se retiró del diálogo por considerarlo sin sentido, debido a la postura de apoyo al MAS que trajo Almagro.

Ortiz descalificó la acusación de Morales y aclaró que “no hubo ninguna agresión”. Asimismo, aprovechó para criticar a otros candidatos a través de su cuenta de Twitter. “Hay quienes callan delante de Almagro y después sacan tuits o escriben artículos para decir lo que callaron delante del Secretario General. Yo no. Fui vehemente en la defensa del #21F y nos paramos ante el insulto del asesor Gustavo Cinosi ; pero no hubo ninguna agresión”, aclaró.

En tanto, Carlos Mesa dijo no sentirse satisfecho con las respuestas de Almagro en su reunión de la semana pasada porque “dio la vuelta la página del 21F”.

Rechazan “injerencia política” de Secretario de la OEA

Dirigencia de la Amazonia preocupada

> Observan que presidente Evo Morales no impida injerencia en asuntos políticos internos

ESCENAS DE LA BREVE REUNIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA CON LEGISLADORES BOLIVIANOS DE OPOSICIÓN.

El abierto apoyo del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, es un acto de injerencia en asuntos políticos internos sobre el cual no se expresó el presidente Evo Morales como anteriores oportunidades, afirmó el líder indígena Adolfo Chávez.

En tanto, opositores políticos calificaron de soberbia y agresiva la actitud de la primera autoridad del organismo internacional.

En declaraciones a la agencia noticiosa Fides, el líder de la amazonía boliviana afirmó que Almagro incurrió en una clara “injerencia política” al apoyar la repostulación del binomio oficialista Evo Morales y Álvaro García, justificando que de no permitirle sería un acto “discriminatorio”.

“Por supuesto que sí, es una injerencia política de Luis Almagro en asuntos internos del país. Al escucharlo preocupa mucho su posición”, dijo Chávez, encargado de Relaciones Internacionales de la de la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (Coica).

El presidente Evo Morales, en entrevista en “El Pueblo es Noticia”, de la televisora estatal, afirmó que Luis Almagro no vino a Bolivia para apoyar su reelección, sino “… a decir la verdad”.

Señaló también que el Secretario General de la OEA inclusive enfrentó una situación de violencia por parte de los políticos de oposición. Al respecto, el diputado de oposición (UD) Gonzalo Barrientos descalificó tales afirmaciones y describió como “soberbia y agresiva” la actitud de Almagro y el equipo que lo acompañó.

“Estamos en nuestra casa y nuestro país, no puede ningún advenedizo venir a insultarnos, es totalmente falso que hayamos tratado de agredir fisicamente a Almagro, hemos tenido que pedir respeto porque se fueron contra nuestros representantes, es una pena que haga de abogado el presidente Evo Morales y defienda a quien ultrajo a los senadores bolivianos”, afirmó Barrientos.

El presidente Evo Morales reveló a través de una entrevista que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro le comentó que fue agredido “casi fisicamente”, por la comitiva que acompañó al senador de Unidad Demócrata (UD) y candidato de “Bolivia dice No”, Oscar Ortiz, en la reunión programada en la agenda del diplomático.

“Me comentó brevemente la reunión que tuvo con Carlos Mesa y con Oscar Ortiz, senador de la derecha, que agredieron, casi hasta físicamente a Luis Almagro. Muy grave. Yo solo comentaba si a usted le hacen así imagínese lo que yo soporto cada día, sus mentiras, sus agresiones”, sostuvo Morales en la entrevista con el canal oficial.

DETALLES

En redes sociales circuló detalles del traspié que tuvo Luis Almagro con el senador y candidato a presidente de la alianza “Bolivia dice No” Oscar Ortiz y su comitiva, el senador Arturo Murillo, Yerko Núñez, jefe de bancada de senadores, y Shirley Franco, jefe de bancada de diputados, ambos de Unidad Demócrata (UD).

Ortiz, el viernes no dio pormenores en sentido de que solo comentó que se retiró del encuentro y que le expresó que no estaba de acuerdo con las declaraciones que hizo Almagro, horas antes de la reunión que había agendado el diplomático para recibir a tres líderes de la oposición, entre ellos Ortiz.

La descripción de los hechos en ese breve encuentro narró el analista Iván Arias, los protagonistas el senador y candidato Oscar Ortiz, el senador Yerko Nuñez con el secretario general de la OEA Luis Almagro y su asesor el argentino Gustavo Cisoni.

“Sentados frente a frente, por un lado, Almagro y su asesor, por otro, Oscar Ortiz flanquedado por los congresistas Yerko Nuñez, Shirley Franco y Arturo Murillo. Con claridad y contundencia en menos de tres minutos Oscar Ortiz le dijo a Almagro el daño que le hacía a la democracia boliviana.

“Almagro tartamudeando quiso justificarse. Molesto se levanta el senador Yerko Nuñez y mirándole a la cara le dice a Almagro: qué vergüenza, qué mal para Bolivia y América Latina”.

El asesor de Almagro le responde: “ignorantes y fanáticos, ustedes”, y Oscar Ortiz respondió: “Qué pasa Respeta. Somos Senadores de Bolivia, ubícate”.

Almagro, parándose y dirigiéndose con pecho inflado hacia el senador Nuñez: “Pues yo soy el Secretario General de la OEA…Y los pechos de Nuñez y Almagro casi se rozan”, relató Arias.

Interviene senador Murillo y junto a Oscar Ortiz salen del “cuadrilátero protocolar”, dejándo a Almagro con la impostura y arrogancia por el suelo, narró en su muro del facebook Ivan Arias.

Al conocerse este episodio, Ortiz ratificó las versiones de las redes sociales sobre lo sucedido el viernes en el breve encuentro que tuvo con el diplomático de la OEA y su asesor. “… fue una reunión bastante corta (…) nosotros sólo expresamos la molestia de millones de bolivianos y si esperaba nuestra complacencia el señor Almagró se equivocó”, escribió en su cuenta de tuwitrer el senador Ortiz.

