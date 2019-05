Lilium presenta su taxi volador, el Lilium Jet

De la ciencia ficción a la realidad, esto es lo que una empresa alemana de nombre Lilium quiere llevar a cabo con la creación de un taxi volador cuyo servicio será solicitado a través de una aplicación.

Hace algunos días la startup presentó un prototipo de taxi aéreo eléctrico con capacidad para 5 personas, designado con el nombre de Lilium Jet, el cual realizó un vuelo de prueba exitoso a principios de este mes.

Introducing the Lilium Jet. The world’s first all-electric, jet-powered five-seater air taxi.

— Lilium (@Lilium) May 16, 2019