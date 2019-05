Esta semana jugará en el Abierto Mexicano

Luego de dos semanas de descanso Sebastián MacLean regresa “renovado” al PGA Tour Latinoamérica de golf, pues a partir de este jueves hasta el domingo jugará en la séptima fecha de este circuito: el Abierto Mexicano.

MacLean, quien es golfista profesional desde 2012, decidió tomarse dos semanas de reposo para “evaluar” su desempeño en las primeras fechas del PGA Tour en las que no le fue como esperaba.

“Cayó muy bien este descanso. Sin duda fue un comienzo muy intenso después de tanto tiempo sin competir, pero me siento muy bien, me ayudó descansar, aclarar mi mente y poder prepararme de la mejor manera para lo que se viene esta semana de competencia”, sostuvo el boliviano.

Añadió que “la idea es dar lo mejor de mí y obviamente no estaba bien y esa pausa era necesaria porque si seguía no me iba a hacer nada bien”.

En este tiempo de descanso se perdió la quinta y sexta fecha que fueron el Puerto Plata Open y el Jamaica Classic, respectivamente.

Ahora se siente “renovado al 100%” y con ello buscará tener un mejor desempeño en el torneo mexicano y el resto de la temporada.

“Voy con mejores energías y el descanso fue positivo, a seguir en esta temporada larga”, sostuvo el golfista que salió campeón Bolivia Open en 2014 y 2016.

El Abierto Mexicano, que se disputará en el Club Campestre de Tijuana, se jugará a 18 hoyos por día, para un total de 72.

Las dos primeras jornadas son vitales porque solo los primeros 55 pasarán el corte que da acceso a jugar los restantes dos días.

Habrá 144 golfistas provenientes de 21 países: Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Inglaterra, México, Noruega, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Suecia, Uruguay y Venezuela.

A parte de MacLean Bolivia tendrá otro representante, José Luis Montaño, quien participa por primera vez el PGA Tour Latinoamérica.

Los torneos de la primera mitad de la gira que le falta por competir son:

El Abierto Mexicano de Golf en Tijuana (del 23 al 26 de mayo). El Bupa Match Play en Playa del Carmen, México (del 30 de mayo al 2 de junio).

Ficha

Nombre: Sebastián MacLean Velásquez

Nacimiento: Santa Cruz, 15 de julio de 1989

Inicios: Comenzó en el golf a sus tres años. Hasta 2011 jugó como aficionado, instancia en la que conquistó más de 100 títulos nacionales, y en 2012 dio el salto al profesionalismo.

Logros: En 2016 fue su mejor desempeño como profesional con un segundo lugar en el Open de República Dominicana y un tercer puesto en el Lexus Panamá Classic, ambas fechas del PGA Tour Latinoamérica. A ello se suma que fue campeón del Bolivia Open en 2014 y 2016, una de las fechas del Dev Series del PGA Tour Latinoamérica. Asimismo, fue segundo en la Etapa 5 de la Gira de Golf Profesional en México, en Querétaro, en 2018.

Membresía: Desde 2012 hasta 2017 compitió en el PGA Tour Latinoamérica. Luego de ausentarse el 2018, en 2019 vuelve a participar en la misma competición.

Equipo de Trabajo

Entrenador de Golf: Víctor Fookes (venezolano)

Entrenador Mental: Gastón Córdova (estadounidense)

Preparadora Física: Belén Bowles (boliviana)

Caddie: Giovanny Romero (colombiano)

Fuente: Prensa Sebastián MacLean