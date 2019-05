Maricruz: Sólo deseo que Luisa Elizabeth persiga sus sueños

Maricruz Ribera está con las emociones a flor de piel. Luisa Elizabeth provoca en ella tal cúmulo de sensaciones encontradas que de rato en rato la hacen explotar en lágrimas. La fragilidad de su bebé la conmueve. La carga en sus brazos con suma delicadeza. La mira encantada, acomoda con las yemas de sus dedos la coquetona wincha rosada que le puso en la cabecita; se cerciora a cada momento que esté bien envuelta en sus frazaditas suaves, de color rosado y blanco.

Es su primogénita con el alcalde de La Paz, Luis Revilla, con quien se casó hace seis años. La niña nació el 14 de mayo, prácticamente un mes antes de lo programado, con 2,2 kilos. Cuando llegó a su hogar, después de haber sido dada de alta, pesaba 1,8 kilos; casi dos semanas después supera los 2,2. “Nació antes de tiempo y con peso bajo, el doctor recomendó que tome su leche cada dos horas y está muy sanita”, dice Maricruz, mientras mete a la boquita de su bebé un pequeño biberón. “Es leche de su mamá”, aclara la abuela materna, Elizabeth Jiménez, que llegó de la ciudad de Santa Cruz para estar presente en el nacimiento de su primera nieta.

Obviamente, los días de la exmodelo y presentadora de televisión cruceña cambiaron radicalmente: “funcionan cada dos horas”, cuando la niña duerme. “A veces estoy muerta de cansancio, como un zombie, pero tengo que atenderla; despierta cada dos horas para alimentarse. Duermo cuando ella duerme”, cuenta mientras mira subyugada a su primera hija que comienza a dormitar.

Todo lo que tiene que ver con la pequeña la emociona, pero cuando se le pregunta qué significa para ella haber tenido una hija mujer, rompe en llanto. “Todo”, responde entre sollozos. “Luisa significa mujer fuerte, mujer guerrera, yo lo elegí; Elizabeth, enviada de Dios, bendecida por Dios, lo eligió su papá, Luis”, añade.

“Sólo deseo que Luisa persiga sus sueños. Trabajaré a fondo para que sea una mujer empoderada que luche por sus sueños, los que sean. La orientaré y cuando no esté de acuerdo con algo que haga, se lo diré, claro que sí; pero los hijos no nacieron para complacernos o ser la continuación de nuestras vidas, sino para ser quienes quieran ser”, afirma.

Confiesa que otro deseo que tiene con su primera hija es que se incorporé a Mi primer amor, el programa de prevención de la violencia contra la mujer que dirige el mismo tiempo que está casada. “Las voluntarias le regalaron su gorra y su chaleco, los distintivos de Mi primer amor”, dice.

Hace 12 días que tiene a Luisa Elizabeth en sus brazos, ¿qué está pasando en su vida?

Primero muy feliz, agradecida con Dios. Creo que me di cuenta que cambió mi vida cuando comencé a despertar cada dos horas en la noche, no sólo porque Luisa lloraba, sino para saber que está bien, que respiraba y decirme a mí misma: ¡Me convertí en mamá, qué bien! Es mucha emoción.

¿Antes de salir de Santa Cruz se imaginó que su primer hijo nacería en La Paz?

No, pero desde que vivo en La Paz claro que sí, porque es la ciudad donde radico hace ocho años, aquí está mi casa. En algún momento hubo el debate sobre dónde nacería Luisa, acá o en Santa Cruz, pero aclaré que era más fácil que mi mamá viniera a acompañarme, a tener que mudarme yo. Aquí está mi casa, mi esposo, y hoy por hoy es mi vida. Luisa es bien paceñita.

Llegué a La Paz después de que falleció mi papá (Armando Ribera), en el derrumbe del edificio Málaga (2011). Necesitaba un nuevo comienzo en mi vida y estaba la oferta de trabajo de ATB en La Paz. Llegué, me enamoré de la ciudad, de la gente… del Alcalde me enamoré dos años después.

En los últimos meses la gestión del Alcalde Revilla enfrentó muchos problemas: el colapso del relleno sanitario, las denuncias de irregularidades en la construcción de la ciudad empresarial en la Curva de Holguín, el deslizamiento en San José Kantutani, ¿cómo sobrellevó esto en pleno embarazo?

Creo que de los seis años que estamos casados, éste fue el más complicado y difícil, entiendo porque es un año electoral. Tomé la decisión de no ver noticias durante todo ese tiempo, porque sabía que todos los problemas que podían angustiarme afectarían directamente a mi bebé. Opté por no ver noticieros, no amargarme la vida y esperar con tranquilidad a Luisa. Las noticias las tenía de boca de mi marido para tranquilarzarme.

¿Cómo lo apoyó?

Cuando mi marido llega a su casa, llega a su casa, a compartir con su esposa y a hablar de otros temas, porque él también necesita desintoxicarse un poco de los problemas. Optamos por hablar de otros temas, optamos por la vida en familia, la vida en pareja, esté alejada de los problemas laborales.

¿Cómo es el Alcalde como papá? ¿llega más temprano?

Quisiéramos, pero no se puede. Lo disfrutamos durante los tres días que tuvo de permiso porque fue papá, la ley lo manda así. Me ayudó mucho, cambió pañales, sacó chanchitos. Ahora quisiera que llegué más temprano pero entiendo su trabajo; sin embargo, las horas que está en casa trata de hacerse cargo de la bebé. No es su primera hija, la mayor es Ariana, que tiene 13 años, y es con la que Luisa se tranquiliza de inmediato. Luisa tiene su hermana mayor.

¿Cómo va Mi primer amor?

Soñamos impulsar una política de Estado de lucha contra la violencia hacia la mujer. Nos reunimos con el Ministro de Educación, presentamos el proyecto, él lo aplaudió, pero hasta ahora no firmamos ningún convenio. Creo que cambiaremos como sociedad que tolera la violencia contra la mujer cuando en el colegio enseñemos un poquito menos de números y un poco más de valores, de manejo de frustraciones, a prevenir relaciones violentas o a aprender a pedir ayuda en caso de sufrir violencia. Mantenemos contacto con organizaciones de países vecinos y si seguimos avanzando, Mi primer amor también se implementaría en Ecuador.

Algunos cuestionan su causa

Sí, a veces me dicen: “Usted todo lo tenía, qué puede decir de la violencia contra la mujer. Viene del modelaje, de la televisión”. Pero no se trata de tenerlo todo; se trata de creer en ti, trabajar tu autoestima, aprender a pedir ayuda cuando la necesitas; algo que muchas mujeres dejan de lado porque salen en la tele. Es un error pensar que la violencia contra la mujer está sólo en algunos sectores, en gente que no tiene recursos; la violencia no toca a todas.

¿Incursionará en política? Se habló de usted como candidata a la Alcaldía de La Paz

Con un político en la casa basta. A veces puedes ayudar desde otro lado y creo que yo puedo colaborar desde donde estoy, con Mi primer amor. ¿Política? Le deseo suerte a mi marido y lo apoyo en todo.

La conversación con esta madre primeriza debe terminar. Las dos horas de su sueño de su hija están por terminar.

Página Siete / Ivone Juárez / La Paz