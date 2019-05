Montenegro me dijo borrá todas tus fotos

HIGA: “MONTENEGRO ME LLAMO Y ME DIJO BORRA TODAS TUS FOTOS, JURO QUE NO SE DONDE ESTÁ”

Mauricio Higa hizo uso de su defensa material en su audiencia de medidas cautelares donde se determinó su detención preventiva en la cárcel de Palmasola.

Higa manifestó que sólo tuvo una relación de amistad con Pedro Montenegro. Afirmó que el día que estalló el escándalo Montenegro le llamo y le dijo que borre todas las fotos que tenían juntos. Higa jura por Dios que no sabe dónde está el prófugo de la justicia y que está dispuesto a someterse al polígrafo para que vean que no dice mentiras.

Mauricio Higa dijo que se encontró a Montenegro en una fiesta días antes del carnaval y que lo invito a pasar Carnaval en Cartagena de Indias, que él no tenía dinero y que Montenegro le envío un Voucher para que busque sus boletos en la ruta Viru Viru – Bogotá – Cartagena.

Higa señaló que nunca en su vida tuvo una relación con el ExCoronel, Gonzalo Medina, es más dijo que ni siquiera tenía su número de teléfono y en el caso del ExCapitan, Fernando Moreira, dice que al igual que a Robin Justiniano lo conoció en el viaje que coincidieron en Colombia.





Fuente: Detrás de la Verdad

