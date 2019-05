Mujer corta cuello a mototaxista para no pagar la carrera

Cochabamba.- La madrugada del viernes una mujer de aproximadamente 30 años fue aprehendida por efectivos de la Policía de Los Lotes, acusada de agredir con un arma blanca a un mototaxista porque se negó a pagarle la carrera la madrugada

del viernes.

“No supe de dónde salió el cuchillo, cuando de repente por mi espalda ella me atraviesa el cuchillo y mi única reacción fue tomar el cuchillo y arrebatárselo con mi mano, cosa que me cortó”, relató la víctima que prefirió no ser identificado.

Por el pedido de auxilio de la víctima, sus colegas le socorrieron y lograron capturar a la mujer, que brindó una versión diferente, en la que sostiene que el conductor intentó extralimitarse con ella.

Por su parte, los conductores de las asociaciones afirman que confían plenamente en la honestidad de su colega y aseguran que la mujer miente; además piden que sea detenida, e incluso la bautizaron como el terror de los mototaxistas.

Fuente: Red Uno