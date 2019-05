No se robó, ni se robará

Richard Arispe Carrasco

Es conocido que en campaña vale todo y por ello los candidatos comienzan a prometer la luna y las estrellas para conquistar al electorado.

Evo Morales dijo haber estado sorprendido de la inmensa cantidad de simpatizantes que lo acompañaron en Chimoré para el arranque de la campaña, la que superó según estimaciones propias el medio millón de funcionarios públicos.

Sorprendió también la presencia de Almagro con guirnaldas de coca excedentaria en el cuello, además sorprendió que el candidato eterno aseguró que en sus 13 años de gestión, no se robó y que jamás se robará; emulando a pajarito Maduro que recientemente declaró que el chavismo jamás robó un solo bolívar al pueblo, Evo repite el discurso, pero en los hechos la realidad es muy distinta.

Entre las características generales de los políticos bolivianos indica que deben ser mentirosos, cínicos, insensibles y de ser posible ineficientes. Otro requisito importante es ser azul de yesca para que después terminada la gestión salgan con los bolsillos llenos. Algunos con vacaciones en las cárceles otros con vacaciones a la Bahamas. Todos los gobiernos de derecha, izquierda, mixtos y camuflados, sin excepción, robaron y huyeron.

Como son políticos sin escrúpulos tratan a la población como a idiotas y por ello repiten sin ruborizarse que se investigará y sancionará caiga quien caiga, serán implacables y también prometen que la justicia hará su trabajo, cuando todos sabemos que los bolivianos no somos iguales ante la justicia del gobierno. Cuando sabemos que la justicia, la Policía, las FFAA responden a los deseos y trabajan para el proceso de cambio. Recordemos que estas instituciones son sindicadas como las más corruptas y menos creíbles de la sociedad, pero el gobierno no hace nada porque les conviene que la situación siga invariable.

Sr presidente si el proceso de cambio no robó, porqué la exministra Achacollo está presa, porqué su ex novia fue sentenciada, porqué varios presidentes de YPFB están presos y otros muertos, porqué hay varios policías masistas detenidos, porqué las empresas estratégicas no rinden y han quebrado, porqué hay tanto narcotráfico y contrabando, porqué no hay licitaciones y si invitaciones directas a empresas ligadas a masistas, porqué las barcazas jamás llegaron, porque Horizontal de aviación Bolivia, jamás compró un solo repuesto, porqué existe una constructora narco que le hace favores a policías y jueces, ¿porqué, porqué, porque?

