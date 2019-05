Ortiz: “La unidad no se construye encerrándose en sí mismo”

Desde Quillacollo en Cochabamba, donde se firmó la alianza Nº 42, el senador y candidato presidencial, Oscar Ortiz, habló de la unidad que está llevando a cabo con diferentes agrupaciones y plataformas ciudadanas. Se prevé que Ortiz llegue a Cobija este jueves para participar de reuniones con diferentes agrupaciones de jóvenes.

Oscar Ortiz: “Nosotros sabemos qué es construir unidad, sabemos cómo se construye la unidad, la unidad no se construye quedándose solos, la unidad no se construye encerrándose en sí mismo, la unidad se la construye saliendo a encontrarse, saliendo a conversar, saliendo a conversar, saliendo a buscar consensos y eso es lo que hace la alianza Bolivia Dice No y por eso esta alianza 42 es tan importante y valiosa para nosotros…el único cambio verdadero que viene es el de la alianza Bolivia Dice No. Los otros son pasado, los otros ya pasaron, aunque uno no se quiera ir y otro quiera volver, pero fracasaron”.