Ortiz se presenta como la renovación e insinúa que Mesa tiene ‘pies de barro’

Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez, senadores y candidatos del binomio Bolivia Dice No, se presentaron oficialmente anoche haciendo un llamado en particular a los jóvenes ‘a que tomen su lugar en la historia’ y dejen de mirar el pasado. En ambos discursos abundaron las críticas al Gobierno de Evo Morales, y las alusiones a Carlos Mesa, a quien acusan de haber inviabilizado la unidad opositora en los tiempos legales.

“Quiero decirles una cosa: Evo sabe que solo nosotros podemos ganar estas elecciones. Por eso dejó que otros (candidatos) crecieran, porque sabía que tenían los pies de barro. Es muy fácil competir con el pasado, porque sabe como vencerlo. Lo que es difícil es derrotar al futuro”, afirmó ante militantes y simpatizantes que se reunieron en el coliseo Jhon Píctor Blanco de Santa Cruz de la Sierra.

Ortiz manifestó que construirá la “unidad posible”, que incluye a los actores políticos y sociales que el 21 de febrero de 2016 “le dijeron No a Evo” y cuestionó a quienes se negaron a negociar la unidad, y que ahora ven con preocupación que este binomio lleva 44 alianzas con organizaciones sociales y plataformas; las más recientes son de bastiones opositores como Tarija, Chuquisaca, Potosí y El Alto.

Habló de la tercera vía, una que denuncia la corrupción, el narcotráfico e impulsa la inclusión. “La vía en la que cabemos todos, la única vía para la unidad. Y ahora es el momento de crecer”, sostuvo.

En la parte central de su alocución Ortiz volvió a referirse a las candidaturas ‘a las que les falta calle’. “Que otros se queden mandando tuits, nosotros llegaremos a cada rincón del país”, expresó.

Por estas alusiones, EL DEBER intentó comunicarse con Gustavo Pedraza, candidato a la Vicepresidencia por Comunidad Ciudadana (CC), pero no atendió las llamadas. Del lado del MAS, el asambleístas Edwin Muñoz, a través de las redes, estimó que la concentración del binomio de Bolivia Dice No, no llegó a más de 3.000 personas, en comparación al millón de personas que contabilizó el oficialismo en su concentración en Chimoré el 18 de mayo.

La campaña de la alegría

La proclamación de Ortiz y Rodríguez cerró con una lluvia de papel picado, una cueca chapaca que puso a bailar a sus seguidores, y el abrazo para la posteridad con Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz; Ernesto Suárez, exgobernador de Beni, Rafael Quispe, diputado, entre otros dirigentes.

En la previa a la presentación del binomio, se dirigieron a la concurrencia dirigentes de la estructura de Demócratas, plataformas aliadas y de sectores sociales. Uno de los que animó la jornada fue Rafael Quispe, que se ganó un aluvión de aplausos al afirmar que el país ya no quiere “ni masismo ni mesismo”, que el binomio Ortiz y Rodríguez representa la unidad del oriente con el occidente, y que saben que la campaña será ‘dura’ pero que no le temen al MAS.

Posteriormente Rubén Costas revivió el grito “¡Autonomía”, “¡Autonomía”, al momento de tomar la palabra, y destacó las voces de aliento que lo antecedieron, en particular de Quispe, de quien dijo que esa chispa de humor es la que caracterizará a la campaña que encararán junto al binomio. “Vamos a hacer una campaña que recupere el optimismo y la alegría”, aseguró.

Costas hizo énfasis también “en las verdades” que le dijo Ortiz a Luis Almagro, secretario general de la OEA, en su visita a Bolivia, tras señalar que sería ‘discriminatorio’ si Morales no participara de las elecciones generales. “Le dijo lo que cualquier boliviano le hubiera querido decir”, añadió.

Desde las graderías del coliseo bajaron los gritos de apoyo al líder de Demócratas, y se mostraron los carteles de zonas como la Villa Primero de Mayo, Plan 3.000, La Guardia y El Alto. También se hizo sentir con bombos y gritos la dirigencia universitaria de la FUL.

Por su parte, Rodríguez centró su mensaje en los jóvenes, “los llamados milenials, porque en ellos está el cambio”, manifestó. Celebró las arengas por la autonomía que hizo Costas, y en ese intercambio de visiones recordó la lucha por el federalismo que encabezó la región de Potosí, de la que es senador y dijo que la “profundización de la autonomía” llevaría al Estado federal.

Para Ortiz, el partido comenzará a jugarse el 22 de julio, con el inicio de la difusión de propaganda y ratifica que los sectores aliados le permitirán tener una mejor estructura nacional, que le garantiza ‘a los mejores jugadores’ para ganar la campaña.

EL DEBER / Rafael Veliz