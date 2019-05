Oscar Ortiz: “Estamos construyendo la unidad”

La ex prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, desfiló junto a Ortiz

El candidato presidencial por la alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, indicó que el año pasado se planteó una concertación democrática de la oposición, pero no se pudo porque hay candidato que no creen en la unidad.

«Nos reunimos con todos los frentes políticos, siendo el partido más fuerte de la oposición, nos reunimos con todos los aspirantes a ser candidatos, pero no logramos que haya esa generosidad, esa grandeza, ese desprendimiento. El señor Mesa en estos días con sus declaraciones llegó a calificar despectivamente la unidad como una megacoalición. Nosotros no tenemos ese concepto. Nosotros sí queremos la unidad y aquí la estamos construyendo. No hubo quizá la unidad de los candidatos, pero esos candidatos no son dueños del voto de la gente», señaló Ortiz.