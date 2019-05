Paso a paso: Los «narcovínculos» de la Policía Boliviana con Montenegro salpican a la justicia

ANF le presenta de manera cronológica del 28 de febrero al 11 de mayo el caso que puso en medio de la tormenta a la Policía por sus vínculos con un acusado de narcotráfico.

Principales vinculados a Pedro Montenegro Paz. Foto: ANF

La Paz, ANF.- ANF hizo una cronología detallada de uno de los mayores escándalos que sacudieron a la Policía Boliviana en los últimos tiempos, vinculados a los “narcovínculos” entre efectivos de la institución del orden y Pedro Montenegro Paz, buscado por delitos de tráfico internacional de drogas en Brasil.

28 de febrero

Un informante reporta a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) sobre una reunión en Panamá, entre ciudadanos bolivianos y gente vinculada al narcotráfico, para tratar el envió de 40 kilos de cocaína por la ruta Bolivia-Panamá-EEUU, entre mediados y finales de marzo.

2 de marzo

El capitán Fernando Moreira, en ese entonces jefe de la División Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, viajó a Cartagena de Indias, Colombia (con escala en Panamá), para pasar la fiesta de Carnaval. Retornó al país el 7 de marzo.

3 a 6 de marzo (días de carnaval)

Pedro Montenegro (buscado por delitos de narcotráfico) según informes oficiales organizó y pagó los gastos para que 17 personas viajen a Cartagena para la fiesta de Carnaval. Hay fotografías del viaje de turismo las que luego fueron filtradas. Para viajar, Montenegro usó una identidad falsa, se hizo pasar como Pedro Hoffman. (Foto El Deber).

11 de marzo

Medina solicita permiso a las autoridades del Comando Departamental de Santa cruz y al director nacional de la FELCC para ausentarse de sus funciones del 14 al 19 de marzo.

14 de marzo

El coronel Medina viaja a las Bahamas con escala en Panamá, donde se queda una hora y 20 minutos. Dijo que fue a las Bahamas para hacerse una revisión médica, retorna al país el 19 de marzo. Cuando se destapa el escándalo, los jefes policiales dijeron que Medina no tenía permiso para salir del país.

20 al 23 de marzo

Se estima que en estos días el director nacional de la FELCN, coronel Maximiliano Dávila, dio parte al entonces Comandante de la Policía, general Rómulo Delgado sobre la investigación a los entonces jefes policiales: Medina y Moreira.

“El general Delgado después de darle parte, a los dos días me llama y me dice que él no puede dar parte a la cabeza de sector que es el Ministerio, porque se trataba de una situación de narcotráfico, entonces, yo le dije que era el Comandante General y él tenía que darle parte”, sostuvo Dávila en una declaración posterior.

25 de marzo

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, recibe el informe de la FELCN sobre el reporte de contacto y las primeras indagaciones. Cáceres dijo que luego dio parte al ministro Carlos Romero, para que se investigue este caso que vinculaba a Medina y Moreira en tráfico de drogas.

24 y 28 de marzo

El titular de Gobierno manejó dos fechas sobre cuándo tomó conocimiento de los reportes de contacto. “Nosotros recibimos un reporte de contacto, ese es un nombre técnico, reporte de contacto de la FELCN, a través de su director nacional en fecha 24 de marzo”, dijo eso 13 de abril.

Luego Romero dijo “yo tomo conocimiento el 28 de marzo me parece, cuando me remiten ese reporte de contacto. Evidentemente antes nunca nadie me había advertido que había algún indicio siquiera, ni los excomandantes, ni los directores de inteligencia, ni los comandantes departamentales, ni el director nacional de la FELCC”. (Declaración del 15 de mayo)

Es así que se instruye a la Policía hacer seguimiento y una acción investigativa en el tema.

8 de abril

El presidente Evo Morales se encontraba en Turquía, el vicepresidente Álvaro García Linera viajaba a Alemania y la presidenta del Senado Adriana Salvatierra a la Argentina. En consecuencia, el titular de Diputados, Víctor Borda, recibió el mando para asumir por 24 horas la presidencia en ejercicio.

9 de abril

De manera sorpresiva, Borda relevó al general Rómulo Delgado de sus funciones y en su lugar posesionó al general Vladimir Calderón como nuevo Comandante de la Policía.(Foto: ABI).

Después de ese acto, Delgado en unas tres oportunidades se habría comunicado con el coronel Dávila de la FELCN.

“Me llamó, me grabó y después lo filtró toda esa documentación, ya que esa documentación en un sobre manila se le entregó al Comandante General, a la única persona con informes reservados, el mismo 9 (de abril). Después de que lo han relevado, me llama (Delgado), me graba y me pide que le pase por WhatsApp los mismos documentos, y se lo he pasado”, contó Dávila en declaración posterior a esta fecha.

11 de abril

El ministro Romero, el viceministro Cáceres, el coronel Dávila y el general Calderón sostienen una reunión para analizar este caso, donde resuelven continuar con las investigaciones, además, deciden abrir una segunda investigación en la Inspectoría General para que indaguen los motivos del viaje de Medina y Moreira.

12 de abril

La Inspectoría abre la investigación y notifica con memorándum de suspensión a Medina y Moreira.

13 de abril

Se difunde un audio y el reporte de contacto en el diario Los Tiempos. El audio es la conversación telefónica entre Dávila y Delgado, en el que el excomandante sospecha que su relevo fue debido a la investigación en este caso.

En la noche, Romero desde Santa Cruz califica de grave la filtración del reporte y del audio, anuncia una investigación para dar con los autores de la filtración, porque el acto habría interferido en las indagaciones.

Negó que Delgado hubiera sido cambiado por este tema. El Ministro hizo público los nombres de los policías y confirmó el viaje de Medina y Moreira.

15 de abril

Medina en conferencia de prensa califica de falsas las vinculaciones que le atribuyen, dice que viajó a las Bahamas por motivos de salud. Es destituido de la dirección de la FELCC de Santa Cruz. Un día después, su cargo es ocupado por el coronel Johnny Aguilera.

17 de abril

Se filtran las fotografías del Carnaval en Cartagena, en las imágenes aparece Montenegro, el capitán Moreira, el hijastro de Medina (Robín Justiniano), el mayor Kurt Brun Ríos y otras personas.

Desde esa fecha se investiga y devela diferentes datos sobre los nexos de Montenegro con policías.

22 de abril

Medina y Moreira se presentan voluntariamente ante el fiscal para prestar sus declaraciones. El fiscal dispone que declaren al día siguiente.

23 de abril

Filtran fotos de Medina entregando un reconocimiento a Montenegro.

El coronel Medina y el capitán Moreira prestan sus declaraciones y, la Fiscalía resuelve su aprehensión. Luego se reveló que también entregaron distinciones la FELCN, Diprove y el Comando Departamental.

24 de abril

El presidente Evo Morales se pronuncia sobre este caso.

Romero, a través de una resolución ministerial, resuelve la baja de Medina y Moreira; además de la reestructuración de la Policía en Santa Cruz. Pide a los policías someterse al detector de mentiras y presentar una declaración jurada sobre vínculos familiares hasta el cuarto grado de parentesco.

Medina y Moreira son imputados por encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación; la autoridad jurisdiccional dispone su detención preventiva en Palmasola, sin embargo, esa decisión se modifica y por seguridad ambos se quedan en las celdas de la FELCC.

27 de abril

Es aprehendido el mayor Brun, era agente antinarcóticos en el aeropuerto de Viru Viru y luego miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del Chapare, días después fue detenido en el penal de Palmasola.

29 de abril

El presidente Morales; el vicepresidente, Álvaro García Linera; los ministros de Gobierno y de la Presidencia y el Alto Mando de la Policía sostienen una reunión para abordar el problema. “Hemos sido muy duros, hemos planteado las cosas tal como son”, dijo en esa oportunidad el segundo hombre del Estado.

2 de mayo

El general Rómulo Delgado declara en la Fiscalía por este caso, niega haber filtrado el audio. Afirmó que Medina fue ratificado en el cargo por orden de Romero.

El Ministro de Gobierno negó haber mantenido en el cargo a Medina, pero un video del 5 de febrero, muestra cuando Romero elogia y pide la continuidad del coronel Medina por su efectiva labor de lucha contra el crimen.

El vicepresidente Álvaro García Linera afirma que ni su persona ni el presidente Evo Morales sabían del caso. «No conocíamos este tema, cuando estalló las denuncias recién el Ministro de Gobierno nos informó cómo era este tema, pero antes no».

9 de mayo

Medina y Moreira son conducidos a la cárcel de San Pedro de La Paz, donde continúan cumpliendo con su detención preventiva.

7 de mayo

La FELCN informa que la Interpol limpió los datos referidos a Montenegro y no reportaron la orden de captura.

11 de mayo

Montenegro decide entregarse a la Policía; días después es procesado y detenido preventivamente en Palmasola.

Luego de esta fecha otras personas fueron procesadas por este caso:

El empresario Mauricio Higa fue detenido preventivamente en el penal de Palmasola, al igual que su empleado Dorian G. M.; mientras que su esposa Giovanka H. F. A. tiene arresto domiciliario.

Esther Arteaga, pareja del capitán Moreira, tiene detención domiciliaria, similar medida sustitutiva cumple la modelo Adriana D. M. J.

Otros policías implicados: teniente Juan Carlos Villca (esta con medidas sustitutivas), en tanto que el mayor Miguel José Saldaña y el capitán Carlos Alberto Quiroga Medrano tienen detención preventiva.

Entre las autoridades judiciales investigadas están: Gonzalo Hurtado (magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional), Joyce Choquerive (magistrada suplente Tribunal Supremo de Justicia), el vocal Darwin Vargas, el juez Juan José Paniagua del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y María Belén Laguna, exrepresentante del Consejo de la Magistratura en Beni.