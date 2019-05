Pavisic y Sabja: madres y deportistas, cuando dos pasiones se unen

Las madres deportistas se han convertido en un ejemplo para la sociedad.

Es el caso de Claudia Pavisic Antezana y Yazmine Sabja Aliss, atletas que brillan con luces propias en el voleibol y ráquetbol, respectivamente, así como en sus hogares.

La experimentada voleibolista Claudia Pavisic, a pesar de ser madre, sigue jugando a sus 36 años y aspira a sumar más títulos.

La deportista cochabambina viene practicando este deporte desde hace 31 años (comenzó a los cinco) y el voleibol de playa desde los 20 años (inició a los 17).

—¿Cómo era su vida deportiva antes del matrimonio?

—Era mía. Disponía de mucho tiempo a pesar de que con Alejandro Giménez, cuando éramos enamorados, viajamos mucho con los equipos de voleibol.

—¿Influyó su matrimonio en su vida como voleibolista?

—No. Es muy interesante, ya que uno debe pensar en el hogar y en el deporte y repartir su tiempo.

Fue mucho mejor, porque junto a mi esposo pudimos soñar y hacer muchas locuras con el vóley, como organizadores y como jugadora – entrenador.

—¿Cómo decidió volver a jugar después de tener hijos?

—Nunca pensé en dejar de jugar, el embarazo fue programado. Gracias a Dios, fue parto natural, que fue lo que siempre tuve en la mente, para retornar rápido a las canchas.

—¿Cuánto tiempo le dedicaba antes al deporte?

—Gracias al apoyo de mi familia, el tiempo es el mismo. Depende de la competencia que se acerca es el tiempo que dispongo para entrenar. Tres horas diarias como mínimo, para mantener mi nivel técnico y físico.

—¿Dónde practica?

—En las canchas del club Olympic, de la avenida Costanera.

—¿Quién es su entrenador?

—Desde antes de mi matrimonio y actualmente, sigue siendo mi esposo Alejandro.

—¿Qué apoyo recibe de su esposo?

—Él me respalda totalmente en mis actividades deportivas, porque le gusta el voleibol.

—¿Los hijos no le impiden ir a entrenar o jugar?

—Uno se acomoda a las circunstancias y se da tiempo para todo.

—¿Qué planes futuros tiene?

—Seguir entrenando normalmente y participar en todos los torneos locales, nacionales e internacionales, ya que puedo aportar todavía a mi equipo y también buscar nuevos lauros.

—¿En qué campeonatos de voleibol y voleibol de playa ha participado?

—Con Olympic en tres torneos sudamericanos de clubes campeones, dos en Brasil y uno en Argentina. Somos tricampeonas de la Liga Superior y hace seis años consecutivos que logramos los cetros departamentales del Apertura y Clausura.

En voleibol de playa, jugué mundiales en Europa, México y Argentina; torneos sudamericanos en Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Brasil, Ecuador y Cochabamba.

En el último torneo continental, hice dupla con María Fernanda Canedo y en los Juegos Sudamericanos Cocha 2018, con Johanna Balderrama, que también es mamá.

6_7_dep6_flia_sabja.jpg La raquetbolista cochabambina Yazmine Sabja Aliss junto a su familia. FAMILIA SABJA

CAMPEONA MUNDIAL

La destacada raquetbolista Yazmine Sajba Aliss es madre de tres hijos (empezó a jugar a sus 10 años (2001), y el año pasado, a mucha insistencia de su esposo, volvió a las canchas después de mucho tiempo y luego de entrenar con disciplina y constancia, cosechó muchos galardones en el contexto local, nacional e internacional.

—¿Cuáles fueron sus mayores logros deportivos como madre?

—El año pasado conseguí dos medallas de plata en los Juegos Sudamericanos que se realizaron en Cochabamba y la dorada en dobles en el torneo Mundial de Costa Rica.

Antes de mi matrimonio, logré cinco medallas de oro en los mundiales juveniles, tres en los Juegos Bolivarianos y una en los Panamericanos en la categoría juvenil, además de una de plata y bronce.

Fui campeona nacional y departamental en varias oportunidades en categorías menores y mayores.

—¿Cómo era su vida deportiva antes?

—Todo giraba en torno al colegio y al deporte, no tenía ninguna otra actividad, prefería entrenar o competir a salir con mis amigos.

—¿Influyó su nuevo estado civil en su vida como raquetbolista?

—Por supuesto. Ser hija es muy cómodo, no tienes que pensar en nada.

—¿Cómo es ser madre y deportista?

—Tengo que preocuparme por mi casa, mi esposo (Nicolás Dajbura), mis hijos y todo lo que conlleva eso. Desde mis 18 años no es nada fácil. Para los viajes es un factor difícil, pero es cuestión de organizarse y proponerse en lograr lo que uno quiere.

—¿Cómo decidió volver a jugar después de tener hijos?

—Volví a mucha insistencia de mi esposo; yo no quería. El motivo principal eran mis hijos, no quería quitarles la oportunidad de crecer junto al deporte, de darles el ejemplo de perseverancia, disciplina, entre muchas otras cosas. Motivarlos a que practiquen algún deporte.

Además, sabía que mi carrera deportiva estaba incompleta, que podía dar más por el ráquetbol, por Cochabamba y por Bolivia.

—¿Qué apoyo recibe de su esposo?

—Me apoya en todo, con nuestros hijos, cuando estoy de viaje, siempre me motiva a pelear por mis objetivos. Cree en mí, me impulsa a ser mejor cada día. Me apoya económicamente en mis entrenamientos y con mis viajes.

—¿Los hijos no le impiden ir a entrenar o jugar?

—Siempre es más complicado por el tiempo, por las actividades y rutinas que necesitan los niños. Pero es cuestión de organizarse y lograr lo que uno quiere. Normalmente, cuando entreno en las tardes, me los llevo al Country Club.

—¿Su familia le sigue apoyando como antes?

—Al principio fue difícil, porque nadie creía que podía continuar jugando, pero se dieron cuenta que podía y tengo el apoyo de mi mamá, ya que muchas veces se queda con mis hijos cuando tengo alguna competencia.

—¿Cuánto tiempo le dedica actualmente al deporte?

—Normalmente entreno entre una y tres horas diarias, dependiendo del día.

—¿Dónde practica ahora?

—En las canchas del Country Club Cochabamba.

—¿Quién es su entrenador?

—Mi entrenador es Jorge Zambrana en la parte técnica, mientras que Jhonny Pérez, exatleta, es mi preparador físico

6_7_dep9_pavisic_caladaaa.jpg La voleibolista cochabambina. PABLO RIVERA

FICHA PERSONAL

Claudia Pavisic Antezana

Fecha de nacimiento: 5 de octubre de 1982

Lugar: Cochabamba

padres: Roberto y María Eugenia

esposo: Alejandro Daniel Giménez

hijos: Pía y Luka (mellizos de dos años)

hermanos: Carlos Antonio, Jorge, Bernardo, Sergio y Javier

deportes: Voleibol y voleibol de playa

6_7_dep8_los_tiempos.jpg La deportista en una de sus últimas presentaciones. FAMILIA SABJA

FICHA PERSONAL

Yazmine Sabja Aliss

Fecha de nacimiento: 19 de noviembre de 1991

Lugar: Cochabamba

padres: Juan y Jenny

esposo: Nicolás Dajbura

hijos: Alexander (5 años), Katherine (5) y Nur (4)

hermanas: Micaela y Katherine

deportes: Ráquetbol