PEDRO «EL CHARLATÁN»

Quienes lo conocieron o recuerdan haberlo visto en algún lugar, cuentan que, antes de conocerse los informes brasileños, se mostraba como un tipo risueño, ‘entrador’ y un hábil conversador que utilizaba su verba y carisma con fines persuasivos.

“El ‘gordo’ era un tipo ‘garganta’, siempre hablaba de cómo se haría una u otra cosa en temas de construcción. Decía que era un constructor exitoso, que podía hacer cambios, mejoras o ampliaciones a buenos precios. Incluso ofrecía convertirse en el prestamista deseado, ya que te prometía hacerte los trabajos y si no podías pagarle o no conseguías el dinero para eso, él te ofrecía convertirse en tu prestamista”, recordó un funcionario judicial, que, como casi todos lo que lo conocieron, no quieren identificarse.

FULL AMIGOS

Las noches de fines de semana, estaba rodeado de ‘amigos’ a los que agasajaba principalmente en la casa de la avenida radial 26, cerca del quinto anillo. La calle se llenaba de vehículos de las personas invitadas a las farras que, cuentan los vecinos, empezaban por las noches y acababan cuando la luz del sol entraba en el inmueble.

Por esa vivienda pasaron muchos ‘amigos’, entre ellos autoridades de distintas instituciones que disfrutaban, según los vestigios y los ambientes que existen en la casa, de los churrascos, asados en las denominadas ‘cajas chinas’, docenas de canastillas de cerveza, mesa de billar, karaoke y música al vivo. F:ED

SUS AMIGOS DE JARANA

Fuente: Ayyy Don Este

