Policía no da detalles de cómo un reo se fugó

Policía no da detalles de cómo un reo detenido en Chonchocoro fugó en últimas horas

El director departamental de la FELCC confirmó que este pasado 29 de mayo un hombre de 33 años que guardaba detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro fugó.

El sujeto guardaba detención por el delito de parricidio, la policía no ha querido dar detalles de las circunstancias por que grupos especiales lo están buscando, se conoce de forma extraoficial que no se escapó precisamente del penal de máxima seguridad, si no por el contrario lo habría hecho cuando era trasladado por su custodio a una audiencia, se trataría de Henry Franklin Calle Cabezas.

Fuente: Detrás de la Verdad

