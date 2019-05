Representantes de Guaidó y Maduro se reunirán en Noruega la próxima semana

Imagen ilustrativa

EE.UU. ha manifestado que el único tema de discusión en esta segunda ronda de negociaciones deben ser las condiciones de la partida del presidente venezolano.

El Ministerio de Exteriores de Noruega ha anunciado una reunión en la capital del país entre una delegación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y representantes del diputado opositor Juan Guaidó.

«Informamos que los representantes de los principales actores políticos de Venezuela han decidido regresar a Oslo la próxima semana para continuar un proceso facilitado por Noruega», reza un comunicado del país nórdico.

El presidente venezolano ha extendido su agradecimiento al Gobierno noruego por sus esfuerzos en torno a una resolución de la crisis.

Agradezco al gobierno de Noruega por sus esfuerzos para avanzar en los diálogos por la Paz y la estabilidad de Venezuela. Sale hacia Oslo nuestra delegación con buena disposición para trabajar la agenda integral acordada y avanzar en la construcción de buenos acuerdos. pic.twitter.com/8WMEZiNCuz — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 26, 2019

Guaidó, por su parte, ha confirmado la participación de su delegación en las conversaciones pero ha advertido que «todas las opciones siguen estando sobre la mesa» para conseguir la salida de Maduro del poder.

Primer acercamiento

El diputado opositor mantiene sus planes de derrocar al Gobierno venezolano tras cuatro meses de fracasadas acciones del antichavismo, incluyendo un intento de golpe de Estado con el abierto apoyo de Washington.

La semana pasada había iniciado el primer acercamiento entre las partes desde que se desató la crisis política en el país, tras la autoproclamación de Guaidó como ‘presidente encargado’ del país sudamericano en enero.

Por su parte, Maduro recibió días atrás en Caracas a una misión de alto nivel designada por el Grupo Internacional de Contacto (GIC) para hallar una solución a la crisis política que atraviesa la nación.

«Las condiciones de su partida»

Washington se ha pronunciado respecto al próximo diálogo en Noruega, confirmando que apoya los planes del sector más radical de la oposición venezolana, encabezado por el partido Voluntad Popular.

«Como hemos dicho repetidamente, creemos que lo único por negociar con Nicolás Maduro son las condiciones de su partida. Esperamos que las conversaciones en Oslo se centren en ese objetivo, y si lo hacen, esperamos que el progreso sea posible», reza un comunicado del Departamento de Estado de EE.UU.

Para el Ejecutivo venezolano este tema no está en discusión, debido a que las elecciones presidenciales ya se celebraron el año pasado. Maduro, no obstante, propuso adelantar los comicios de la Asamblea Nacional (AN) —de mayoría opositora— para «legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos cinco años».

