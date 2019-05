Ronald Raldes anuncia su retiro del fútbol profesional

El defensor envió un video para su difusión en el que se despide de su carrera después de más de 22 años. Su último club fue Oriente Petrolero

Y el fin de su ciclo llegó. El defensor Ronald Raldes anunció que se retira del fútbol profesional este miércoles a través de un video que difundió en las redes sociales. Agradeció el respaldo que tuvo en sus más de 22 años de carrera a su familia, a los hinchas, a los dirigentes, a los periodistas y a los utileros. Su último club fue Oriente Petrolero, en el jugó hasta el torneo Apertura 2019.

Raldes decidió enviar el mensaje para resumir sus sensaciones y estas lleguen a todos los medios de comunicación e hinchas. “Mando este video para anunciar esta difícil decisión de retirarme del fútbol profesional. Quería agradecerle a toda la gente que me ha acompañado en el transcurso de mi carrera que han sido más de 22 años”, dijo el ‘eterno capitán’ de la selección boliviana.

Destroyers, Oriente Petrolero y Bolívar tuvieron en sus filas a uno de los mejores zagueros que ha tenido el balompié nacional, pero también Rosario Central (Argentina), Al-Hilal (Arabia Saudita), Cruz Azul (México), Maccabi Tel Aviv (Israel) y Colón (Argentina) contaron con sus servicios.

El defensor reconoció el apoyo que tuvo de sus compañeros en los diferentes equipos en los que jugó, además resaltó las enseñanzas de los entrenadores y ponderó el respaldo de su familia. “Gracias a mis padres por el apoyo desde mis inicios (..) A mi esposa, a mis hijos que me han acompañado en diferentes países. Mis pequeños han dejado su infancia por estar conmigo y, sin suda, para mí eso no tiene precio”, expresó el jugador que hasta hace poco era el dueño del cintillo refinero.

En su momento Raldes manifestó que su sueño era ser el presidente de Oriente Petrolero, según los estatutos vigentes no puede ser candidato en las elecciones venideras; sin embargo, su deseo de aportar al club de sus amores y al fútbol siguen intacto.

“Estoy agradecido con Dios por todo lo que me dio en el fútbol. Ojalá Él me permita devolvérselo, aunque sea en la mínima posibilidad porque me ha dado tanto. Ojalá que sea así y que sea pronto”, concluyó.

Fuente: diez.bo