Samuel sobre unidad: «La tarea es de Mesa y Ortiz para no hacerle el favor a Evo»

«No es una elección más, es una elección en donde podemos salvar la democracia», con esa frase comenzó su participación Samuel Doria Medina este lunes en el inicio del programa Usted Elige Radio que se estrenó en 103.3FM, un espacio con el sello de EL DEBER.

El 19 de julio es la fecha que el Tribunal Supremo Electoral ha puesto como plazo final para que los binomios puedan confirmar o retirar sus candidaturas. Es con esta figura que Samuel plantea dos etapas, la primera en la que habrán varios candidatos en donde los que no tiene ningún chance tendrán que declinar su participación.

Y en una segunda etapa y como una de las «tareas más importantes» considera que Carlos Mesa y Óscar Ortiz, los dos candidatos de oposición que tienen mejor posición en las encuestas, deberían coincidir en busca de una convergencia «para no hacerle el favor a Evo Morales» dejando entrever que un posible distanciamiento solo beneficiaría al partido de Gobierno.

«No le voy a decir que el camino a la unidad es una autopista asfaltada, es un camino con baches, complicado, con curvas, pero ese es el camino que debemos de seguir», insistió.

También hizo hincapié en que la unidad entre políticos es muy necesaria, pero que la participación de la población será fundamental e hizo referencia a que antes el pueblo ya le ganó al MAS en las urnas. «Lo hizo en el referendo del 21F y también en las elecciones judiciales en donde se impuso el voto nulo».

Reunión de opositores

«La reunión (del pasado viernes) fue insuficiente. Creo que cualquiera de estas reuniones y avances debe haber un trabajo previo, este no fue el caso. Son cosas que todos deseamos que tengamos un árbitro independiente y que la ‘cancha no esté inclinada’, pero plantear ese cambio en este momento parece tener problemas de factibilidad, incluso por el tiempo».

¿Cuál debe ser la ruta?

«Para lograr resultados se debe trabajar de manera más silenciosa y no llamar a conferencia de prensa antes, sino después. He sido testigo de acuerdos en donde se cambió a un tribunal electoral y cuando había resultados se comunicaba. (Ahora) a veces estamos primero acostumbrados a hacer conferencias y después a hacer las tareas, así no funcionan las cosas».