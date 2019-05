‘Si no limpiamos el medio, van a hacer lo que quieran’

Entrevista. El técnico de la selección se sinceró antes de partir a Francia. Confía en su trabajo y el de sus jugadores.

Eduardo Villegas tendrá una de las misiones más difíciles en su carrera como director técnico, hacer un buen partido ante Francia, la campeona del mundo. Para ello, el estratega confía en su trabajo y el de sus dirigidos, apuntando a contrarrestar una de las virtudes del rival, el medio campo. Villegas que emprendió viaje este miércoles junto a jugadores y cuerpo técnico, fue despedido con gritos de aliento por las personas que se encontraban en el aeropuerto internacional Viru Viru.

¿Cómo está la selección, sabiendo que enfrentará a Francia?

E.V: Psicológicamente estamos preparados para afrontar este partido, es de estadio lleno, más de 35 mil personas, y eso es un lujo, es una bendición, es un honor poder jugar contra Francia en las condiciones que vamos a jugar.

Este partido tenemos que jugarlo bien y tenemos que lograr resultados positivos ese es el objetivo del fútbol. No queremos participar, queremos competir, hacer algunas cosas distintas para que el fútbol en general tenga que mejorar.

¿Cuál es el sector que debe ser más custodiado?

E.V: Francia tiene un medio sector recontra poblado, y si nosotros lo limpiamos eso o lo despejamos nos van a hacer lo que quieran, entonces tenemos que trabajar en la idea de contrarrestar las virtudes que tienen ellos y esa es una de ellas, la de poblar el medio campo con jugadores que, por ejemplo, Mbappé y Griezmann a veces figuran en el inicio del partido por los extremos pero después hacen una gran labor desde la mitad de la cancha.

¿Cuál es la fortaleza de Bolivia para la Copa América?

E.V: Debería estar en la actitud, en el espíritu ganador, en el espíritu de lucha, después tácticamente vamos a hacer lo que se está entrenando que es poco pero vamos a intentar hacerlo, lo que pretendo es que hay buen fútbol, que no nos limitemos solo a marcar, también tengamos nuestro atrevimiento para enfrentar a Francia.

¿Está listo el onceno contra Francia o tiene algunas dudas?

E.V: Tengo en mente una idea de equipo, pero todavía tenemos algunas prácticas donde vamos a definir cuál será el que salte a la cancha. Tenemos como cuatro sesiones de entrenamientos antes de enfrentar a Francia.

Los jugadores extranjeros, ¿tienen un plus en la selección por tener más roce internacional??

E.V: Hay que ser puntuales, no se puede generalizar a todos en esa posición, hay jugadores que están afuera y no juegan y si no juegan es lo mismo que estar acá, pero nuestros jugadores que están afuera este caso y los tres convocados, me refiero a Alejandro Chumacero, Luis Haquin y Marcelo Martins han tenido la posibilidad de jugar, no en la totalidad de partidos jugados como los mexicanos vamos a decir, pero que sí han jugado y lo hemos seguido, Marcelo volvió a jugar después de mucho tiempo, a partir del mes de marzo y tiene un porcentaje positivo de que en esas actuaciones ha convertido y eso dice bien y hace bien. Antes me preguntaban por él pero no podía decir nada porque no estaba jugando, hoy está bien, hemos tenido contacto como hace un mes y estamos contentos con Marcelo.

55 Años

Son los que tiene Eduardo Villegas. (29/03/1964).

6 Títulos

Tiene Eduardo Villegas como director técnico.

Luis Carlos Lijerón N. llijeron@eldia.com.bo Fuente: eldia.com.bo