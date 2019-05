Ex miss denuncia amenazas de ex juez

SI NO PAGA LA VAN A DESTRIPAR

Y 55.000 dólares de por medio

Helen Aponte Saucedo, presentó una denuncia contra el ex juez Juan José Paniagua Cuéllar, por amenazas de muerte. (Lea la denuncia)

SE ESPERA LA VERSIÓN

de Juan José Paniagua





















Fuente: Ayyy Don Este

