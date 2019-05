Sociólogo Aliaga: la candidatura de Mesa “se está yendo abajo”

El analista Julio Aliaga Lairana, uno de los defensores de primera hora de la candidatura de Carlos Mesa, produjo una amplia polémica en los últimos días al anunciar que “se rinde” en su apoyo a Comunidad Ciudadana, a la que considera “encerrada en su corral”.

A través de un nuevo tuit, Aliaga opinó que “la candidatura (de Mesa) se está yendo abajo y quiero estar lejos, porque lo he advertido y no me han hecho caso”.

“Así es, debo haber sido el primero y más entusiasta de sus promotores (ah si les contara…), pero es imposible. Me rindo, nos veremos la próxima campaña… para las municipales y las gobernaciones será”, tuiteó el sociólogo, quien también comentó que Evo Morales y Carlos Mesa tienen en común el “no creer en el sistema de partidos. La democracia es con partidos o no es democracia”.