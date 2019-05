Tras el veto de Google a Huawei… ¿Qué pasa con WhatsApp?

Menuda se ha montado en una tranquila noche de domingo donde muchos esperábamos ansiosos a ver quién se hacía con el trono de los Siete Reinos… Por sorpresa, que no es lo mismo que decir inesperadamente, Google ha vetado a Huawei poniendo en riesgo la presencia de Android en los móviles del fabricante y levantando multitud de dudas entre los clientes de la marca que, actualmente, tienen un smartphone de Huawei entre manos.

¿Qué es lo que ha sucedido? Ayer mismo se extendió como la pólvora que los móviles Huawei se quedarán sin los servicios de Google de aquí en adelante, tras un movimiento más en la guerra entre EE.UU y China que ahora traspasa al mundo tecnológico. Esto significa que Tanto las nuevas versiones de Android como el acceso a Play store desaparecerán de los smartphones de Huawei, así como la compatibilidad con aplicaciones tan usadas del ecosistema de Google como Gmail, YouTube, Google Maps y un larguísimo etc…

Esto sucedería con los móviles futuros de la compañía, pues Google ya se ha pronunciado afirmando que tanto Google Play, como los servicios de Google como Play Protect seguirán funcionando en los actuales móviles de la marca presentes en el mercado (aunque no se hace alusión a la llegada de nuevas versiones del sistema operativo).

For Huawei users’ questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov’t requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.

— Android (@Android) May 20, 2019