TSJ confirma condena de 7 años para acusados en el caso 24 de mayo

Los recursos de casación mediante los cuales los acusados del caso 24 de Mayo pretendían anular la sentencia condenatoria de siete años y medio de prisión, fueron declarados infundados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y podría ejecutarse la pena; la resolución sorprendió a los exdirigentes del Comité Interinstitucional por la capitalidad, que anunciaron procesar a los magistrados por omitir un fallo constitucional que anuló la resolución de un tribunal de apelación que incrementó la pena.

El Auto Supremo 386/2019 lleva la firma de los magistrados Olvis Eguez y Edwin Aguayo, sin embargo, este último no sabía del contenido del auto. “Es una situación que seguramente ha salido (…), el documento como tal no lo conozco porque son dos causas”, aseguró. Agregó que el fallo fue firmado por varios magistrados, cuando solo la firmaron dos, y no quiso dar más detalles de su decisión.

La mayoría de los acusados por supuesta sedición, Jhon Cava, Jaime Barrón, Savina Cuellar, Aydeé Nava y otros ocho exmiembros del extinto Comité que lideraba la defensa de la capitalidad para Sucre, no conocía ayer de esta decisión, no obstante sus abogados anunciaron acciones legales a partir del lunes para evitar la ejecución de la sentencia considerada injusta.

Cimar Campos, abogado de Barrón, dijo que no conoce el contenido del auto supremo y advirtió que sería “grotesco” que la justicia intente ejecutar la sentencia de siete años y medio de cárcel para los acusados toda vez que está pendiente el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dejó sin efecto un auto de vista de un tribunal de apelación y ordenó que el mismo dicte una nueva resolución.

Campos recordó que el fallo constitucional salió en febrero de 2018 y declaró ilegal la excusa de la entonces vocal Elena Lowenthal, por lo que el juicio debe retrotraerse hasta ese momento y no tiene validez la resolución de los vocales Iván Sandoval y Hugo Córdoba, que incrementaron la pena de seis a siete años y medio de cárcel.

El acusado Álvaro Ríos afirmó que exigirán el cumplimiento del fallo constitucional que anula varios actuados dentro del juicio, de lo contrario activarán un proceso penal por incumplimiento de sentencia contra los magistrados.

El abogado defensor Ariel Coronado admitió que fue notificado con el auto y alista un memorial de complementación y enmienda que será presentado el lunes. Dijo que accionará la vía constitucional para revertir el fallo judicial.

Aseguró que el auto supremo debe pasar a conocimiento del tribunal de origen que, a su vez, deberá emitir la orden de aprehensión para el cumplimiento la de sentencia. Sin embargo, recordó que de por medio hay un fallo del TCP que no se cumplió.

REACCIONES

El presidente Evo Morales y el gobernador Esteban Urquizu se refirieron ayer a esta noticia.

“No esperamos de la justicia que hoy vivimos, esperamos de la justicia divina, de nuestro Señor, de nuestro Creador, porque para el campesino nunca va a haber esa justicia”, dijo Urquizu.

El presidente Morales, afirmó que todavía hay grupos que humillan, discriminan, como ocurrió en Sucre.

El presidente de Diputados, Víctor Borda, que fue abogado de las víctimas, dijo que ahora corresponde que se expida los mandamientos de apremio para los que tienen condenas superiores a tres años sean remitidos a prisión.

El 2 de marzo de 2016, un tribunal de Padilla condenó a los acusados a seis años de prisión; luego, un tribunal de apelación incrementó la pena a siete años y medio. Barrón y los demás acusados llevan nueve años con detención domiciliaria y pidieron al TSJ que esta privación de libertad sea computada.