Tuffí Aré recibe el premio «Libertad de Expresión» que anualmente la Asociación de Periodistas entrega a un profesional del área.

El reconocimiento fue entregado por el presidente saliente de la institución Hugo Salvatierra, premio que se entrega desde hace 5 años.

Discurso de Tuffí Aré

Los medios y los periodistas bolivianos vivimos un momento de TORMENTA PERFECTA.

El mal tiempo, la dureza del temporal, condiciona, arriesga, afecta la libertad de expresión y la calidad del periodismo.

Son tres las condiciones, son tres los Problemas que se han juntado para meternos en esta TORMENTA PERFECTA.

La primera es la revolución tecnológica, que ha generado una crisis de modelo de negocio de medios tradicionales.

Esta crisis conlleva una REDUCCIÓN e, incluso, una DESAPARICIÓN de las fuentes tradicionales de ingresos.

Las empresas periodísticas se están rompiendo la cabeza y gastan gran parte de su tiempo y sus energías en saber y en descubrir cuáles serán las nuevas fuentes de ingresos.

Esta revolución tecnológica acarrea también un CAMBIO RADICAL de la forma de hacer periodismo.

Esta forma de hacer periodismo cambió en los últimos 10 años más que en los últimos 50 años, y seguirá cambiando incesantemente y dramáticamente.

Hay una consecuencia, hay un efecto de estos cambios constantes. Este efecto es el de vivir en una incertidumbre desesperante por el futuro de la profesión.

Son tan FUERTES E INESPERADOS los cambios tecnológicos que no sabemos cómo será el periodismo del futuro.

No sabemos si si vivirán los periódicos, no sabemos si existirán los canales de TV o si se mantendrán las emisoras de radio, como los conocemos ahora.

Esto nos hace sentir UNA ANGUSTIA QUE CRECE, nos hace palpar un MIEDO que se generaliza.

Quiero hablar de la segunda causa de la TORMENTA PERFECTA que viven los medios, que vivimos los periodistas:

Esta es la DESACELERACIÓN ECONÓMICA, que se expresa en una preocupante CAÍDA DE LOS INGRESOS Y en UNA PELIGROSA SUBIDA DE LOS COSTOS de los medios.

Los resultados los hemos podido constatar sobre todo en los últimos años, en los meses recientes.

Estamos hablando de los dolorosos DESPIDOS, del ACHICAMIENTO INCESANTE DE LAS REDACCIONES, DE UN MIEDO CONSTANTE A LA PERDIDA DEL EMPLEO Y, lo que es peor, de un FRUSTRANTE RETROCESO DE LA CALIDAD INFORMATIVA.

Quiero hablar también de una tercera causa de LA TORMENTA PERFECTA. UNA TERCERA CAUSA QUE ES LA MAS AGOBIANTE. Me refiero a la conducta del PODER. Un PODER que tritura a cualquier medio o periodista que se interpone en su camino.

EL PODER ya no cierra medios como ocurría antes, pero los AMEDRENTA, LOS ACOSA, LOS AHOGA.

EL PODER ya no encarcela ni mata a periodistas, pero los AISLA, los DESACREDITA o los ELIMINA CIVILMENTE CON CAMPAÑAS CALUMNIOSAS, solo para acallarlos.

Esta NO ES UNA NUEVA CONDUCTA del PODER. Así lo hizo muchos antes, lo hace ahora y lo hará seguramente siempre.

Sin embargo, pregunto: QUE RESPUESTAS LE DEBEMOS DAR LOS PERIODISTAS A LOS ABUSOS DE LOS PODERES POLITICOS, DE LOS PODERES ECONOMICOS, que muchas veces caminan de la mano.

Son dos los caminos, son dos las opciones. Hay dos respuestas entre las que podemos elegir….

Una opción, la más fácil, es la de la comodidad, la de la complacencia, la del silencio, la de la autocensura, la del MIEDO.

Otra es la ruta más difícil; el camino más peligroso, el más incómodo. Es la apuesta por EL CORAJE, es la elección DE LA CRITICA, DE LA DENUNCIA.

El buen periodista tiene como atributo principal LA ACTITUD CRITICA, LA IRREVERENCIA ante el poder.

El primer camino, el del miedo, conduce siempre a la frustración y REFUERZA el autoritarismo…

El segundo, el de la libertad, conduce a la REALIZACION DE LA SOCIEDAD, conduce al FORTALECIMIENTO de la cultura democrática…

Hoy estamos aquí para celebrar, pero también para reflexionar sobre estos dos caminos. Hoy estamos aquí para advertir que el MIEDO ha CRECIDO y que si no le ponemos atajo, nos puede hacer DESAPARECER.

EL PREMIO LIBERTAD DE EXPRESION ha sido desde su creación, en 2015, un combustible para la liberación de los miedos…para la liberación de las frustraciones….

EL MIEDO A VECES DURA, PERO FINALMENTE ALGUN DIA SE VA…

El miedo no es sostenible, porque a nadie le gusta hacer lo que no quiere hacer o decir lo que no quiere decir.

Felizmente hemos recibido señales de que los miedos se vencen, de que los miedos se diluyen cuando la sociedad toma conciencia de su libertad.

En ocasiones especiales como la de hoy es cuando debemos valorar, cuando debemos reivindicar el coraje y la irreverencia de los colegas que han elegido vencer el miedo a los abusos del poder.

QUIERO MENCIONAR Y RECONOCER especialmente en esta ocasión a periodistas como Guider Arancibia, que en las semanas recientes han insistido y persistido con el destape de dos de nuestros grandes males como son la corrupción y el narcotráfico, a pesar de los riesgos y de las abusivas presiones del poder. Son periodistas que encarnan el coraje y cuyo ejemplo debemos seguir.

Quiero terminar animando a los periodistas en ejercicio y a los que se están formando en esta noble carrera a no perder la esperanza de liberarnos de nuestros MIEDOS para salir airosos de esta TORMENTA PERFECTA, que estoy seguro se puede cruzar con éxito si ejercemos con firmeza nuestro derecho a la LIBERTAD…

Muchas gracias..

Fuente: Tuffí Aré