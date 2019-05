Un Ensayo para conocer el Duende del alma chiquitana

14. La Nación de los Indios Chiquitos.

El Ensayo facilita la comprensión del fenómeno chiquitano con información bibliográfica y principalmente, aquella de acceso libre presente en internet, para motivar el conocimiento de la trascendencia y magia de este territorio, y el significado que hoy tiene para la cultura del continente. Se ha buscado y desarrollado, interpretación de los acontecimientos. La investigación pone en valor los nombres de quienes pusieron su parte en el armado de este rompecabezas humano y geográfico, más allá de la ubicación que tienen en los textos oficiales. Es el reconocimiento que le da valor a la construcción colectiva y que sin la circunstancia del aporte que realizaron, seguramente mayores habrían sido las dificultades. Ellos son los imprescindibles.

El carácter histórico del Ensayo, obliga a utilizar personajes, lugares y fechas en los que se produjo el evento relatado. Se han traslado a pie de página, la mayor cantidad de información para facilitar la lectura. Utilizo la combinación de tiempos y situaciones de manera secuencial en algunos casos y discontinuos en otros, uniendo el hecho histórico con el reto actual de su trascendencia.

Reconozco el carácter falible de la memoria y me adelanto a expresar que las omisiones son involuntarias. Estaré atento a completar el listado, si ello ayuda a la apropiación y multiplicación de actores de esta obra colectiva. He tratado de mantener los nombres en su actividad principal para no tener que repetirlos, aunque queda claro, con alguno de ellos, eso es sencillamente imposible.









Fuente: Carlos Hugo Molina