Una cámara hiperbárica es el deseo de los cruceños para contrarrestar la altura

Uno de los temas que siempre está latente en los clubes cruceños cuando tienen que disputar sus compromisos en el interior del país, es la altura. Para contrarrestar esta situación aparece la cámara hiperbárica como una posible solución para que los jugadores no sufran los efectos, pero para que esta tecnología se implemente en Santa Cruz, será importante la unión de los seis equipos cruceños que participan en el torneo de la División Profesional. Desde la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), indican que esto es complicado porque los dirigentes están desunidos, mientras que estos, aseguran lo contrario. Por otra parte, desde el Servicio Departamental de Deportes (SDD), indicaron que este proyecto debería consensuarse y consolidarse para hacer frente a un torneo «que no está en igualdad de condiciones».

La importancia para los clubes. El presidente de Blooming, Juan Jordán, y el titular de Oriente Petrolero, Yimy Montaño, manifestaron el deseo por contar con una cámara hiperbárica que será un beneficio para los jugadores; «Sin duda alguna que esta será una ganancia para el fútbol cruceño, porque los jugadores lo necesitan. Es un sacrificio invertir en una aclimatación, ojalá y se pueda dar», indicó Jordán. «Sería bueno que la podamos tener, porque es un tema que de alguna manera influye en los resultados cuando enfrentamos a los equipos del interior del país», aseguró Yimy Montaño.

Por otra parte, el director del SDD, Guillermo Saucedo, comentó que este tema es una necesidad, «creo que es una solución científica importante para resolver este problema de adaptación y de esa manera nuestros deportistas puedan rendir en la altura en manera adecuada. Si no hay posibilidades de cambiar un sistema de campeonato que está establecido así, que favorece a uno y desfavorece a otro pues hay que apelar a este tipo de soluciones, prácticas apegadas a la ciencia que ha sido diseñado para encontrar solución a este problema que no es solamente en Bolivia», aseveró Saucedo. El vicepresidente de la FBB, Robert Blanco, también comentó sobre el tema, «yo creo que esto es importante, porque aparte de estar preparado físicamente esto va a ayudar, porque esos equipos que vienen a jugar de Argentina, Colombia, Brasil se preparan bien con esta cámara y le juegan bien a los equipos del interior.

Deberán reunirse para que se logre implementar. Robert Blanco indicó que actualmente los directivos de los equipos cruceños están divididos. «Mientras no haya unión no se va a poder hacer nada, toditos quieren tirar por su lado. Nos hemos estado reuniendo pero ellos están en otra», dijo Blanco a través de un contacto telefónico con El Día. Sin embargo, Jordán y Montaño señalaron lo contrario, «me sorprende que se esté diciendo que no estamos unidos, al contrario, hasta me he sentado a dialogar con el señor Franklin (presidente de Royal Pari) y todo está bien, porque en estos asuntos no tiene que haber diferencia, todos queremos lo mejor para nuestro fútbol», dijo Jordán. «Yo pienso que hoy más que nunca los presidentes estamos conectados», agregó Montaño.

Samaipata es una alternativa. «Otra alternativa es Samaipata que se encuentra entre 1.600 a 1.800 metros, esa es la altura ideal para entrenar en alto rendimiento, porque los kenianos, los etíopes, los africanos entrenan a esa altura y son campeones del mundo en Maratón y en muchas disciplinas en las que se requiere adaptación. La ciencia dice que bastaría con dormir en Samaipata a esa altura y venir a hacer tu vida cotidiana durante el día al llano, ya tendría un efecto positivo. Eso significa trasladarse, significa tiempo, costo, transporte, alojamiento, etc; y por eso es que una cámara podría resolver ese tema teniéndolo aquí porque está a mano, está cercana», sostuvo Guillermo Saucedo.

El director del SDD, Guillermo Saucedo, explicó cuál cámara es la ideal para la altura, «hay cámara hiperbárica (de más presión) e Hipobárica (menos presión), estas cámaras se adaptan a lo que uno necesita para un proceso de adaptación. Si uno precisa adaptarse a más presión tendrá que utilizar la cámara hiperbólica, y lo opuesto con la cámara hipobárica. En en el caso de los velocistas, la altura los favorece porque son exigencias donde no hay una intervención de consumo de oxígeno, y ahí un velocista saca ventaja de la altura, porque 100 metros se corre con menor presión, porque a mayor altura hay menor presión; hay menor resistencia del aire, hay menos cantidad de moléculas por milímetro cúbico», expuso Saucedo.

Para potenciar a los atletas

SDD proyecta centro de alto rendimiento

Una sala de adaptación a la altura está incluida dentro de lo planificado.

Potenciar y fortalecer el rendimiento de los atletas, es el principal objetivo que tiene el Servicio Departamental de Deportes (SDD) y la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra, con un proyecto que han trabajado para la construcción de un Centro de Alto Rendimiento en la Villa Deportiva «Abraham Telchi». Este plan será posible siempre y cuando estén disponibles los recursos económicos que beneficiará a cientos de atletas de diferentes disciplinas.

Está listo para cualquier momento. El director del SDD, Guillermo Saucedo, indicó que esta propuesta ya estaba casi lista para ser ejecutada, pero por algunos problemas tuvo que ser paralizada. «La Gobernación de Santa Cruz tiene un proyecto que es el centro de alto rendimiento, que ya estaba presupuestado, ya estaba el diseño final y ya estaba licitado, pero cuando sobrevino la crisis de 2015 cuando redujeron los ingresos por hidrocarburo principalmente, eso significó un deterioro de más del 60% del presupuesto de la Gobernación, es por eso que se tuvo que parar el plan de construcción», aseveró Saucedo.

Para contrarrestar la altura. De igual manera, Saucedo explicó que en esta obra se encuentra planificada la construcción de una sala para contrarrestar los efectos de la altura, «en este proyecto está contemplada la sala de cámara hipobárcia para hacer el proceso de adaptación a la altura y ponerlo al servicio de todos nuestros deportistas para que le permita rendir en igualdad de condiciones», añadió; dejando en claro, que hasta los futbolistas de los diferentes equipos cruceños podrán hacer uso de las instalaciones.

El SDD espera que se puedan cumplir con las gestiones y mejoren sus condiciones económicas para seguir desarrollando y aportando al deporte cruceño, mientras, continuará con las actividades que semana a semana se desarrollan en la Villa Olímpica ubicada en el cuarto anillo de la Santos Dumont.

