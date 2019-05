Pasado el huracán Almagro, que al menos a mí me dejó patidifuso, por esa capacidad de borrar en un zipizape lo que anteayer dijo y defendió, para reemplazarlo con una aceptación tácita de la impostura del gobierno del MAS y de Morales Ayma, que han impuesto (ahora si que con todas) su re-re-reelección contra la Constitución y la mayoría de las y los bolivianos que votamos NO a la posibilidad de cambiar esa norma que la impide. Pasado el vendaval –digo–, se ha reforzado el clamor general que le pide UNIDAD a la oposición democrática, como único camino de terminar con la tiranía que gobierna Bolivia.

UNIDAD UNIDAD UNIDAD

¿Cómo lograrlo?

Permítaseme ensayar alguna receta, a modo de soliloquio y con la esperanza de ayudar en la reflexión y decisiones de quienes están concernidos en ello:

¿UNIDAD en torno a quién? A no dudarlo y dado que no hay tiempo ya para otra cosa, en torno a los candidatos con mejores opciones, que nos gusten o no, son Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. ¡Pero si TEMPhas sido tan crítico con ellos! –me dirán– y es cierto, pero también he dejado claro que no nos queda otra.

¿Quiénes están dispuestos a unirse? En primer lugar habría que mencionar a los no-competidores, que sin perder mucho, ni en votos, ni en identidad política, podrían apoyarlo; me refiero a Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. El apoyo claro y firme de ambos mostraría que hay un camino de #UnidadPosible y cambiaría el escenario, insuflando esperanza y optimismo a una candidatura que a ojos vista y por sus propios errores se ha desinflado las últimas semanas.

Ambos personajes son sustanciales en estos momentos y estoy seguros de que no habrán de quitarle «el poto a la jeringa» ante una necesidad semejante. El vuelo internacional que ha logrado Tuto Quiroga peleando contra el dictador Maduro en Venezuela, junto al prestigio recuperado por Samuel Doria Medina tras su renuncia y su llamado consistente a la UNIDAD en la política local, son factores que han de servir de combustible para «gatillar» una recta final de la campaña; la presencia de ambos puede recuperar varios puntos electorales de ventaja a favor de Carlos Mesa. Y ni qué decir de la experiencia acumulada, sobre todo en temas de control electoral, que requieren de un know how que Comunidad Ciudadana no tiene ni de lejos y que en los meses que quedan no va a lograr construir, a pesar de la gran voluntad de los bolivianos de a pie por intentar colaborar en ello.

¿Quiénes no están dispuestos? Oscar Ortiz y seguidores, es decir el núcleo cruceño que sostiene la fortaleza del MDS (los verdes, para los amigos), que pareciera que han decidido contentarse con un pequeño espacio de representación parlamentaria, a cambio de romper toda posibilidad de victoria electoral de la candidatura mejor posicionada.

El resto de candidatos (y lo digo con respeto, porque conozco de ellos y sé de sus méritos y valores), son, en este caso, irrelevantes, aunque como «lo gentil no quita lo valiente», bien haría Comunidad Ciudadana en considerarlos.

Si esto es verdad, la #UnidadPosible está en manos de Carlos Mesa y sus muchachos. A más de convocar la sensibilidad ciudadana de quienes somos conscientes de que no queda otra que apoyarlos y votar por ellos, mientras fideliza parte del descontento que votó por el MAS pero ahora busca otros derroteros, tiene que hacer Política (con mayúsculas) de altura, es decir, coger el teléfono y llamar a Oscar, Samuel y Tuto y proponerles una salida conjunta. Hasta ahora ellos han expresado su voluntad, pero al igual que a muchos, no les «han tirado bola» y tampoco se trata de que se pongan a rogar por apoyarlo; pero el dialogo entre ellos permanece abierto, o sea que no estoy pidiendo demasiado.