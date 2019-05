el otro lado de la historia

SER LA CORTEJA DE PEDRO

lo que bella dijo

“Al departamento, que no es de lujo sino un departamento normal, me mudé unas tres semanas antes de que empiece el problema y lo hice porque está cerca de mi universidad, cerca del salón donde tengo intercambio y cerca de una casa teatro donde trabajaría. Los autos de superlujo que dicen que tengo es uno chino marcha Chery, que me falta un año para pagarlo y una Combi antigua que no sirve su motor y que yo tenía planes de hacerla un food truck, en la que quería vender comida saludable, pero eso es lo que anotaron como autos de lujo”

AMOR PROHIBIDO

“Me apuntan de ser pre-pago, de la ´narca´, de ser la próxima reina del sur, entre muchas otras cosas, y no ven que soy una persona, que tiene sentimientos, uno no decide de quién enamorarse y con Pedro pasó así»

ME CORTARON

“Me han tratado muy mal, me han cortado las alas, perdieron las llaves de mi departamento, de mi auto, allanaron la casa de mi madre como si fuera la de un maleante, ha sido tanto el maltrato que hasta hurgaron mi teléfono, mis redes sociales y se salieron de los grupos de trabajo y de contactos que yo tenía, o sea me cortaron todo, no ven que yo también soy víctima aquí”

VOY A LUCHAR

“Esto ha destruido mi vida, pero no me voy a dejar, estoy aquí, de pie y voy a luchar por limpiar mi nombre, mi trabajo, mi esfuerzo y mi honorabilidad, mi único delito fue enamorarme y de eso solo Dios puede juzgarme”. F:Leo









Fuente: Ayyy Don Este

