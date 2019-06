¿Actuó sola para registro ilegal?: TED y Sereci de Pando culpan de todo a funcionaria y le inician querella

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Pando deslindó responsabilidades en el caso de inscripción ilegal denunciado en el municipio de Riberalta, Beni, de cara a las elecciones presidenciales y se querelló contra la funcionaria local involucrada en el caso tras separarla de sus funciones y pedir la investigación de otras personas.

“El Sereci Pando rechaza profundamente los actos que se han suscitado en Riberalta con un equipo y servidora pública que ha sido contratada para desempeñar cargo de notaria”, señaló el director del Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Pando, Kalil Arab.

“Los servidores que hemos contratado de forma temporal tienen la función específica y expresa de trabajar en los lugares que se le asigna dentro del departamento Pando, esta es una acción que si bien la ha realizado una sola persona, afecta sin lugar a dudas el trabajo que veníamos realizando en forma absolutamente transparente y de cara a la sociedad”, lamentó.

La funcionaria estaba asignada al municipio pandino Gonzalo Moreno y las zonas aledañas, pero apareció en Riberalta, donde vecinos denunciaron el fin de semana irregularidades en el empadronamiento, porque sorprendieron “in fraganti” a la mujer empadronando en un hotel a gente de Beni en los registros del departamento de Pando.

Los videos de la denuncia circularon en las redes sociales y ahí se ve que la funcionaria con equipo de empadronamiento registrar a personas. Luego es increpada por vecinos, quienes después muestran un montón de billetes, según ellos eran más Bs 7.000, que se utilizaban para pagos a los censados. El titular del Sereci informó este lunes que la mujer recibió como viático Bs 7.504.

“No va ser este acto que es absolutamente de carácter personalísimo que va a ofuscar el trabajo que venimos realizando. Lamentablemente no podemos controlar uno por uno como si fueran personas que no tienen capacidad”, dijo Arab.

El funcionario presentó la noche del domingo una denuncia en la Fiscalía de forma paralela a la llegada de la ahora exfuncionaria a Pando. El equipo de computación también fue entregado a la fuerza anticrimen para la pesquisa correspondiente.

“La funcionaria ha sido contratada por 45 días, y se le ha abonado los viáticos. El contrato esta sufriendo un proceso de recisión y, asimismo, tendremos la devolución”, explicó.

“Sabemos que la señorita no se ha podido mover sola, estamos en esa investigación, la señorita no ha querido verter ninguna tipo de información a nosotros, nos ha informado que se presentará en la Fiscalía en calidad de testigo y necesita un abogado”, indicó Arab.

Ante las críticas de los opositores, que también advirtieron de un fraude, remarcó que “nosotros no somos, no vamos a ser parte de ningún tipo de organización que esté destinada a realizar un trabajo irregular que se puede evidenciar”.

Aunque la investigación está en curso, el titular de Sereci Pando explicó que los registros supuestamente irregulares “se encuentran en la computadora, no han sido enviados a la central” nacional que almacena los dato del padrón.

No obstante, anticipó que si es que existe algún indicio de ese tipo, «con seguridad será objeto de análisis no solo con nosotros, sino sobre todo los análisis jurídicos técnicos se lo hará a nivel nacional y si procede anular alguna partida, con absoluta seguridad que lo haremos”, subrayó.

El registro electoral no se ha detenido en Pando. Arab pidió, no obstante, que no se generé susceptibilidad por este caso puesto que, explicó, para llegar a zonas como Villa Nueva, Nueva Esperanza o San Pedro, en muchos casos las misiones de empadronamiento deben pasar por Riberalta y Guayará. (17/06/2019)

