Al filo del plazo, la Gobernación de La Paz verifica el relleno sanitario

Al filo del plazo para el cierre del relleno de Alpacoma y tras la petición de 25 días de ampliación de la Alcaldía de La Paz, personal edil y de la Secretaria de la Madre Tierra efectuaron la mañana de ayer una inspección al vertedero.

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, prevé recibir este martes el informe técnico y responder, en consecuencia, a la solicitud de la segunda ampliación.

El 13 de junio, el gobierno local pidió la extensión por 25 días de su funcionamiento; el plazo se vence hoy, 18 de junio.

“Tenemos que evaluar la documentación que ha adjuntado la Alcaldía, las resoluciones de aceptación de la población. También la información técnica. (Ayer) una comisión técnica del municipio y la Secretaría de la Madre Tierra estuvo en el lugar. Creo que mañana tendremos un informe y se va a decidir”.

En el tiempo extra solicitado, el gobierno local prevé realizar todos los trámites para obtener un permiso temporal para habilitar el relleno transitorio en el terreno que adquirió en la comunidad Sak’a Churu, Achocalla.

“Todavía no vamos a tener una licencia, pero sí un permiso para las celdas, para que en dos o tres meses saquemos la licencia de manera formal”.

La municipaldad no presentó información sobre otro lugar para la implementación del vertedero transitorio, que es un requisito para ampliar el plazo de operación del actual vertedero.

“La alcaldía, hasta el momento, no nos ha presentado (los datos), mientras no lo haga, no podemos definir otra situación”.

Consultado sobre el tema, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, aseguró que el jueves 13 presentó todos los documentos, incluso la minuta de transferencia.

Como constancia mostró la carta que envió a Patzi la secretaria Municipal de Medio Ambiente, Mariana Daza, que tiene sello de recibido del 13 de junio. En esa nota, la Alcaldía solicita un permiso para la implementación y operación de las celdas 1 y 2, celdas de residuos hospitalarios y estanque de almacenamiento en el predio adquirido en Sak’a Churu, en el frente oeste del actual relleno.“Todavía no vamos a tener una licencia, pero sí un permiso para que en dos o tres meses se saque la licencia de manera formal”, apuntó.

También dijo que aún no se definió si sera Tersa S. A. u otra empresa la que se hará cargo de la operación en Sak’a Churu.

Revilla dijo que si existe algún requerimiento de información adicional de la autoridad departamental ambiental, ésta será provista de inmediato.

Se prevé que el espacio provisional operará dos años como máximo, tiempo en el que se construirá una planta de tratamiento. El tipo de factoría, monto de la inversión y otros depende del estudio de caracterización de los desechos sólidos, que realiza una empresa por encargo del Ministerio de Planificación, y que estará listo en dos meses.

Revilla denuncia al Alcalde de Achocalla

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, informó ayer que presentó una denuncia contra su par de Achocalla, Dámaso Ninaja, al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía por el supuesto “negociado” y “sabotaje”, en el que éste habría incurrido al haber firmado un contrato para el tratamiento de la basura con la empresa IGBlue.

“He cursado la semana pasada una nota al Ministerio de Justicia para que inicie una investigación. Así también, hemos hecho requerimientos al Ministerio Público, para que requiera los documentos originales de los archivos de Achocalla”, dijo en una rueda de prensa.

Ninaja firmó un contrato con IGBlue en mayo de 2018, en el que compromete los residuos sólidos de La Paz y El Alto para la operación de una planta de tratamiento en la comunidad Ayma.

La Razón intentó conocer la posición del viceministro de Justicia, Diego Jiménez, sobre el pedido de investigación que solicitó Revilla, pero esa autoridad nacional no contestó su teléfono móvil.

