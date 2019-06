Al tocador de señoras

Álvaro Riveros Tejada

Con su reciente hazaña, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizo, puso al oficialismo en el podio de los más connotados misóginos y feminicidas, al ser captado por una cámara de seguridad sobando el tafanario de una señora. Dicho logro es aún más significativo, al tratarse de una alta autoridad del partido que se precia de gobernarnos, bajo la premisa de ser la reserva moral de los bolivianos.

Entretanto, ese obsceno proceder, que no reviste mayor gravedad, según sostiene el ministro de justicia, no solo obedece a un descontrolado rebalse de testosterona de los sexómanos jerarcas masistas que pretenden, como Maradona, no sólo meter el gol con la mano, sino instituirlo como práctica común, generadora de las infames estadísticas que salen sobre el trato que se da a las funcionarias públicas.

Recordemos, por ejemplo, al asambleísta departamental por el MAS, Domingo Alcibia cuando, según un video difundido por la red televisiva Gigavisión, fue filmado violando a una funcionaria de pollera, en pleno hemiciclo legislativo de Sucre, sin que se sepa hasta hoy la suerte corrida por este fornicario. De acuerdo a un reporte del periódico Correo del Sur, en junio de 2010, Alcibia fue elegido gobernador interino de Chuquisaca, por cuatro días, supliendo al sátiro Urquizo, que debió viajar al Ecuador para asistir a un evento internacional.

Hace apenas unas horas, Benita Cuarite, ex pareja del actual concejal del MAS en Achacachi, Mariano Huallpa, denunció haber sido brutalmente golpeada por este energúmeno, en las inmediaciones del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, por haberle reclamado el no pago de la asistencia familiar de sus hijos. Al decir de los testigos que auxiliaron a la víctima, el prepotente munícipe se cebó con ella, pateándola en el estómago hasta dejarla inconsciente, momento en que fue llevada al Hospital de Clínicas. Debido a los días feriados, aún no se le habrían realizado los exámenes clínicos que establezcan el grado de daño causado empero, tampoco se ejecutaron las órdenes de detención contra el valiente ejecutivo provincial de los Ponchos Rojos, sobre quien ya pesan seis ordenes de aprehensión por el mismo motivo.

Muy a nuestro pesar, hemos incursionado en este desagradable tema de violencia masista o machista, pues las estadísticas son cada vez más abrumadoras y señalan que el porcentaje de feminicidios ha alcanzado la pavorosa cifra de 60 muertes en seis meses. Es un imperativo frenar esta corriente criminal, antes que los muertos se enfríen y los “vivos” aparezcan con una ley que castigue, por exagerados y alharacos, a los comunicadores que denuncien estos hechos.

De ahí que apoyamos la denuncia de la diputada chuquisaqueña Yesenia Yarhui, formulada ante la Fiscalía General del Estado, en contra del gobernador Urquizo, por acoso sexual a una mujer, al haber sido sorprendido con las manos en la masa, y por el justificado hecho de no tener que convertirse en los cómplices de esa actitud nefasta, protagonizada por esta nueva versión del tocador de señoras.